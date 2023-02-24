İşte Oppo Find N2 Flip’in Çarpıcı Tasarımı!

Katlanabilir akıllı telefonlar her geçen gün daha popüler hale geliyor. Piyasadaki cihaz sayısı da benzer bir artış gösteriyor. Söz konusu cihazlardan biri geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Oppo Find N2 Flip isimli bu telefon, özellikle tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. Mühendislik açısından şimdiye kadar tanıtılan en iyi katlanabilir telefon olan bu modelin tasarımına ve özelliklerine yakından bakalım.

Yeni Oppo Find N2 Flip

Katlanabilir bir akıllı telefon tasarlarken karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, esnek ekrana zarar vermeyecek, dayanıklı ve toz geçirmez bir menteşe mekanizması oluşturmaktır. Oppo, Oppo Find N2 Flip’in kalbinde yer alan yeni ve daha küçük esnek menteşe ile bu sorunu ele aldı.

Flexion Menteşe, yıllarca süren araştırma ve geliştirmenin sonucudur ve katlanabilir akıllı telefonlar için daha kararlı ve dayanıklı bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu menteşe, daha temiz ve daha kararlı bir çözüm oluşturan daha az parça ile tasarlanmış. Yeni bir kam sistemi ve 1/4 mil düzeneği içeriyor, katlandığında 45 ile 110 derece arasında sağlam durmasını sağlıyor, bu da telefon katlandığında herhangi bir boşluğu ortadan kaldırıyor.

Oppo Find N2 Flip’in bir diğer dikkat çekici tasarım öğesi ise arkadaki ekranı. Bu cihaz, dikey katlanabilir telefonlar arasında en geniş kapak ekranına sahip. 3.26 inç büyüklüğünde olan bu ekran, telefon katlandığında kullanıcıların pek çok işlemi gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Ayrıca Z Flip 4‘ten aşina olduğumuz bir kamera işlevine de sahip. Kullanıcılar, katlandığında telefonun ana kamerasını kullanarak selfie çekebiliyor. Ana kamera 50 MP çözünürlük sunarken buna 48 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Oppo Find N2 Flip’in kapak ekranı, ilk etkileşim noktası ve kullanıcılara bir bakışta dijital yaşamlarının bir anlık görüntüsünü sunuyor. Bir flip telefondaki şimdiye kadarki en büyük kapak ekranı, fotoğraf ve video önizlemelerinden zamanlayıcılar ve önemli sistem ayarları gibi araçlara hızlı erişime kadar ilgi çekici yeni kullanıcı deneyimleri sağlıyor.

Kapak ekranının rahatlığı, Wi-Fi, mobil veri, uçuş modu, Bluetooth, bildirim uyarıları, rahatsız etme, güç tasarrufu modları ve aşağı kaydırarak açılıp kapatılabilen el feneri için Akıllı Widget’ları içermeye devam ediyor. Kullanıcılar ayrıca her zaman açık bir ekran, çıkartma paketi ve hatta etkileşimli evcil hayvanlarla kapak görüntüsünü tamamen özelleştirebiliyorlar.

Oppo Find N2 Flip, ergonomi düşünülerek tasarlanmış. Parlatılmış alüminyum çerçevesi ve kenarlarında hafifçe kıvrılan mat cam arka yüzü, harika bir görünüme sahip ve tutması rahat bir telefon sağlıyor. Yeni tasarlanmış menteşe mekanizması, ona görsel bir hava katmak için mikro oyulmuş bir dalga biçimi desenine sahip. Akıcı tasarım, Find N2 Flip’in mikro oymalı mat çerçevesiyle uyum içinde oturan zarif kamera halkaları ve çerçevesiz kapak ekranıyla devam ediyor. Telefon Ayışığı Moru ve Astral Siyah renk seçenekleriyle sunuluyor.

Oppo Find N2 Flip Özellikleri

Ekran 6,8 inç 120 Hz ve 3,26 inç 120 Hz İşlemci MediaTek Boyut 9000 Artı RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 32 Megapiksel Arka kamera 50 Megapiksel ana kamera, 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera İşletim sistemi Android 13 Pil 4.300 mAh (44 watt hızlı şarj)