İşte Samsung Galaxy A54 5G’nin Konsept Tasarımı

Samsung kısa süre önce Galaxy M53 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdü ve birkaç gün önce Galaxy A53 5G‘yi duyurdu. Şimdi ise Samsung Galaxy A54 5G olarak adlandırılan yeni A serisi telefonunu piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Resmi lansman öncesinde, Samsung Galaxy A54 5G’nin konsept çizimleri ortaya çıktı. Nitekim telefonun nasıl görüneceğini ve teknik özellikler açısından ne bekleyeceğimizi gösterdi.

Ön tarafta, akıllı telefonun kavisli kenarlara ve minimal çerçevelere sahip bir ekran taşıyacağını görüyoruz. Telefonun, ön kamerayı yerleştirmek için üst orta konumda bir delikli oyuğa sahip olacağını da belirtelim.

Telefonun arkasında, sensörlerin dikdörtgen şeklinde ve sol üst köşeye yerleşmiş bir kamera modülünün içinde dörtlü kamera kurulumu var. Üç sensör dikey ve dördüncü sensör ile birlikte bir LED flaş aynı kamera modülünde; ayrı bir sütunda yer alıyor.

Bu konsept için ortaya konan teknik özelliklere gelince; telefonun Full HD+ ekran çözünürlüğüne ve 120Hz yenileme hızına sahip; 6,5 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip olmasını bekliyoruz.