İşte Samsung Galaxy A73 5G’nin Tasarımı!

Samsung’un bir sonraki A serisi telefonları Galaxy A73 5G ve A53 5G olacak. Her iki model de ortaya çıktı ve lansmanın yakın zamanda gerçekleşmesini bekliyoruz. Şimdi ise Galaxy A73 5G‘nin resmi basın görselleri sayesinde telefonun tasarımını görüyoruz.

Basın görselindeki akıllı telefon, süper ince çerçevelere sahip delikli bir ekranla geliyor. Galaxy A53 5G’nin görüntüsüyle karşılaştırıldığında, A73 5G’nin ekranı daha farklı bir görünüme sahip. Alt çerçeve bile A53 5G’ye göre oldukça ince. Düz bir ekrana sahip ve ekran oranı gözle görülür şekilde daha yüksek.

Bunun dışında Galaxy A73 5G, son birkaç hafta içinde birkaç sertifika aldı. Cihaz, Snapdragon 778G işlemci, 8GB RAM ve Android 12 işletim sistemine sahip olacak.

FCC ve Bluetooth SIG listesi; 25W hızlı şarj desteğini ve Bluetooth sürüm 5.0 desteğini doğruladı. 5.000 mAh bataryaya sahip olmasını bekliyoruz.

Söylentiler, akıllı telefonun FHD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED panel ile gelebileceğini ortaya koyuyor. 108MP ana lens, 12MP ultra geniş sensör, 8MP üçüncü lens ve son olarak 2MP ünite ile dörtlü kamera sistemi ile görücüye çıkacak.