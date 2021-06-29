İşte Samsung Galaxy S22 Ultra’nın Konsept Tasarımı

Samsung’un 2022 için amiral gemisi teklifini, Ocak 2022’de Galaxy S22 serisi adı altında açıklaması bekleniyor. Seri, Galaxy 22, Galaxy S22 Pro ve Galaxy S21 Ultra’nın yerini alacak üst düzey Galaxy S22 Ultra‘dan oluşacak.

Samsung Galaxy S22 serisi, özellikle tasarım konusunda çok fazla şey vaat ediyor. Son zamanlarda, yetenekli tasarımcı Technizo Concept tarafından tasarlanan Galaxy S22’nin harika tasarımlarına şahit olduk.

Üretken tasarımcı, bu sefer Samsung’un bir sonraki amiral gemisinde ne bekleyeceğimiz konusunda bize bir fikir veren Galaxy S22 Ultra için başka bir özel görünüm tanıttı.

Galaxy S22 Ultra, Bluetooth destekli yeni bir S Pen özelliğinden bahsederken muhtemelen genişletilmiş bir S Pen işleviyle gelecek. S22 Ultra’nın ekran boyutunda önemli bir değişiklik beklenmiyor ve bazı raporlar, S21 Ultra ile aynı 6.81 inç QHD+ ekrana sahip olacağını tahmin ediyor.

Source/ Lets Go Digital

Görüntüler ayrıca S21 Ultra’nın cam arka panelli yuvarlak bir ekrana sahip olacağını da ortaya koyuyor. LTPO (Düşük Sıcaklık Polikristal Oksit) ekran teknolojisi, uyarlanabilir ve verimli ekran yenileme hızıyla S22 Ultra için de kullanılacak.

S22 Ultra’nın bir oyun akıllı telefonu olarak kullanıldığını gösteren birçok özelliğe sahip olacağına dair bulgular de var. S21 Ultra’nın bazı kullanıcıları tarafından yaygın olarak bildirilen aşırı ısınmayı frenlemek için Uyarlamalı Isı Fanı ile birlikte ışın izleme ve değişken oranlı gölgeleme desteğine sahip olabilir.

AMD ile ortak çalışan yeni Exynos 2200 ve Qualcomm’un Snapdragon yonga setleri ile birlikte bu özellikler, cihaza yeterli güç ve yetenekler sağlıyor. S22 Ultra, Google’ın Ekim 2021’de yayınlayabileceği Android 12 ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy S22 Ultra, ekran altı selfie kamerası da dahil olmak üzere etkileyici bir kamera kurulumuna sahip olacak. S22 Ultra için 1 TB’a kadar dahili belleğe sahip 16 GB RAM öngörülüyor.