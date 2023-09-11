Ana SayfaAkıllı Telefonİşte Samsung Galaxy S23 FE'nin o çarpıcı rengi

İşte Samsung Galaxy S23 FE’nin o çarpıcı rengi

Farklı tonlarda birden fazla Samsung akıllı telefon mevcuttur. Ancak bu renklerden biri ilginç. 'Mor'un renk kodu Galaxy S9'un Lila Moruyla eşleşiyor. Cihazın gerçek tonu aynı çıkarsa bu renk 5 yıldan fazla bir süre sonra geri dönecek demek.

Ayşen Sıla

-

Okuma Süresi: Less than 1 dk.
Galaxy S23
Galaxy S23

Panasonic, 4K60 Video Kaydı Özellikli G9 Mark II’yi Tanıttı

Panasonic ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Klimadan televizyona kadar çok çeşitli pazarlarda faaliyet gösteren firma,...

Son birkaç gündür Samsung’un yeni modeli Samsung Galaxy S23 FE hakkında çok şey duyuyoruz. Bu bilgiler sayesinde, yakında çıkacak olan bu akıllı telefonla ilgili hemen hemen her şey çoktan ortaya çıktı.

Birkaç gün önce telefon, temel özellikleri ve gerçek hayattan görüntülerle birlikte ortaya çıkmıştı. Aynı sıralarda başka bir güvenilir kaynak da telefonun resmi renklerini gözler önüne serdi.

Yakında çıkacak Galaxy S23 FE aşağıdaki dört renkte gelecek.

  • Grafit
  • Beyaz
  • Lime
  • Mor

Yukarıda belirtilen tonlarda birden fazla Samsung akıllı telefon mevcuttur. Ancak bu renklerden biri ilginç.

‘Mor’un renk kodu Galaxy S9‘un Lila Moruyla eşleşiyor. Cihazın gerçek tonu aynı çıkarsa bu renk 5 yıldan fazla bir süre sonra geri dönecek demek.

Samsung’un kullandığı mevcut mor renk tonu soluk. Galaxy S9’un mor rengi daha kırmızı bir parıltıya sahipti. Kaynak, bunun Galaxy S23 FE’nin kahraman rengi olabileceğini öne sürüyor.

-- Reklam --

UFC 5 Duyuruldu!

Günümüzün en popüler dövüş sporlarından biri olan UFC gerçek hayatta ki gibi oyunları ile de oldukça popüler bir kitlesi...
Önceki İçerik
Panasonic, 4K60 Video Kaydı Özellikli G9 Mark II’yi Tanıttı
Sonraki İçerik
Infinix yeni 3D Lighting Leather teknolojisini tanıttı
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021