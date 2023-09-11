İşte Samsung Galaxy S23 FE’nin o çarpıcı rengi

Son birkaç gündür Samsung’un yeni modeli Samsung Galaxy S23 FE hakkında çok şey duyuyoruz. Bu bilgiler sayesinde, yakında çıkacak olan bu akıllı telefonla ilgili hemen hemen her şey çoktan ortaya çıktı.

Birkaç gün önce telefon, temel özellikleri ve gerçek hayattan görüntülerle birlikte ortaya çıkmıştı. Aynı sıralarda başka bir güvenilir kaynak da telefonun resmi renklerini gözler önüne serdi.

Yakında çıkacak Galaxy S23 FE aşağıdaki dört renkte gelecek.

Grafit

Beyaz

Lime

Mor

Yukarıda belirtilen tonlarda birden fazla Samsung akıllı telefon mevcuttur. Ancak bu renklerden biri ilginç.

‘Mor’un renk kodu Galaxy S9‘un Lila Moruyla eşleşiyor. Cihazın gerçek tonu aynı çıkarsa bu renk 5 yıldan fazla bir süre sonra geri dönecek demek.

Samsung’un kullandığı mevcut mor renk tonu soluk. Galaxy S9’un mor rengi daha kırmızı bir parıltıya sahipti. Kaynak, bunun Galaxy S23 FE’nin kahraman rengi olabileceğini öne sürüyor.