İşte Samsung Galaxy S23 Ultra’nın Kamerası

Söylentiler, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy S23 serisi amiral gemisi telefonlar hakkında giderek daha fazla bilgi yayıyor. Geçen ay ortaya çıkan bilgiler, Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus‘ın öncekiyle aynı telefoto kamerayla geleceğini ortaya koydu. Şimdi ise yeni bir rapor, Galaxy S23 Ultra‘nın telefoto kamerasının ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Bilgilere göre Galaxy S23 Ultra, 10x optik zoomlu 10 megapiksel telefoto kameraya sahip olacak. Görünüşe göre S23 Ultra, Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S22 Ultra’daki aynı periskop zoom kameraya sahip olacak.

Önceki raporlar, Galaxy S23 Ultra’nın Samsung’un 200 megapiksel ISOCELL HP3 sensörlü ilk akıllı telefonu olacağını ortaya çıkarmıştı. S23 Ultra’nın, Galaxy S22 Ultra’daki 40 megapiksel ön kamerayı devralabileceği tahmin ediliyor. S23 ve S23 Plus’ın 12 megapiksel selfie kamerasına sahip olduğu ortaya çıktı.

Şu anda, S23 Ultra’nın ultra geniş ve ikinci telefoto kameraları hakkında bir bilgi yok. Ultra modeli, S23 Plus ve S23, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle donatılacak. Yakın tarihli bir rapor, Samsung’un S23 üçlüsünün Exynos işlemcili modellerini piyasaya sürmeyeceğini ortaya koydu.

Şu anda Güney Koreli şirket, 10 Ağustos’ta gerçekleşecek olan bir sonraki Unpacked etkinliğine odaklanmış durumda. Etkinlik, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 gibi birden fazla cihazın piyasaya çıkışıyla sona erecek.