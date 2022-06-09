İşte Samsung Galaxy S23 Ultra’nın Konsept Tasarımı

Samsung, yeni nesil Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor ve yeni akıllı telefonlarla ilgili ayrıntılar zaten birçok kez ortaya çıktı. Şirketin Galaxy S23 Ultra’da 200 MP kamera sensörünü kullandığını da belirtmiştik. Şimdi, yeni bir konsept videosu, yeni amiral gemisi akıllı telefondaki kamera modülünün nasıl görüneceğini gösteriyor.

Raporlara göre Samsung Galaxy S23 Ultra, 200 megapiksel Samsung HM1 ISOCELL sensör ile donatılacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 gibi işlemcilerin; 200 MP’ye kadar maksimum tek kamera çözünürlüğünü desteklemesini bekliyoruz.

Öte yandan serideki diğer iki model olan Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus’ın 108 megapiksel ana kamera sensörüne sahip olacak. Her üç model de arka panelde birden fazla kamera sensörüyle gelecek.

Şimdiye kadarki raporlara göre Galaxy S23 serisi akıllı telefonlar; 10Hz ile 120Hz arasında değişen dinamik ekran yenileme hızına sahip bir LTPO ekrana sahip olacak. Cihazlar, bölgeye bağlı olarak; Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve Samsung’un kendi Exynos amiral gemisi işlemcisiyle gelecek.