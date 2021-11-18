İşte Samsung Galaxy Tab S8 serisinin renk seçenekleri

Samsung, küresel yarı iletken sıkıntısı nedeniyle 2021’de Galaxy Tab S8 serisini piyasaya sürmedi. Galaxy Tab S8 serisinin 2022 yılının başında satışa çıkmasını bekliyoruz. Tabletin renk seçenekleri bugün haber radarımızda yer alıyor.

Samsung Galaxy Tab S8 Serisi Renk Seçenekleri

Galaxy Tab S8 (11 inç) Gri Gümüş Rose Gold

Galaxy Tab S8 Plus (12,4 inç) Gri Gümüş Rose Gold

Galaxy Tab S8 Ultra (14,6 inç) Gri



Görüntülere göre tablet, Tab S7 gibi düz bir çerçeveye sahip olacak. Ekran ise minimal çerçeveler vaat edecek. Ön kamera ise, ideal konum olan sağ çerçeveye oturacak.

Arkada, dikey olarak hizalanmış bir çift kamera; S Pen kalemini tutmak / şarj etmek için bir manyetik şerit ve Samsung markası göze çarpacak. Sağ tarafta ise gömülü parmak izi sensörüne ve ses tuşlarına sahip; bir güç düğmesi yer alacak.

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