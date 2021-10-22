İşte Samsung Galaxy Tab S8 Serisinin Tasarımı!

Samsung, genellikle her yılın ikinci yarısında Galaxy Note serisinin yanı sıra Galaxy Tab S serisi amiral gemisi tabletlerini piyasaya sürüyor. Ancak 2021’de şirket bu iki ürünü de iptal etti.

Yine de alardır Galaxy Tab S8 serisini duyuyoruz. Yeni tablet serisinin 2022’nin başlarında resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Şimdi de Galaxy Tab S8 serisine dair özellikler ortaya çıktı.

Görüntülere göre tablet, Tab S7 gibi düz bir çerçeveye sahip olacak. Ekran ise minimal çerçeveler vaat edecek. Ön kamera ise, ideal konum olan sağ çerçeveye oturacak.

Arkada, dikey olarak hizalanmış bir çift kamera; S Pen kalemini tutmak / şarj etmek için bir manyetik şerit ve Samsung markası göze çarpacak. Sağ tarafta ise gömülü parmak izi sensörüne ve ses tuşlarına sahip; bir güç düğmesi yer alacak.

Son olarak, her iki yanda iki hoparlör ızgarası bulunan altta bir USB Type-C bağlantı noktasına ve ortada ikinci bir mikrofon deliği bulunan üstte iki hoparlör ızgarasına sahip olacak. Galaxy Tab S8‘e dair detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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