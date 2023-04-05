İşte Samsung’un Yeni Katlanabilir Telefonlarının Çarpıcı Renkleri!

Samsung, en yeni nesil Galaxy Z serisi katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni cihazlar arasında Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 yer alıyor. Ancak herhangi bir resmi duyuru yapılmadan önce, yakında çıkacak olan iki katlanabilir telefonun renk çeşitleri açıklandı.

Yeni bir kaynak, yeni Flip ve Fold telefonların olası renk seçeneklerini ortaya çıkardı. Haber, Twitter’da bilgileri paylaşan CEO ve Display Supply Chain Consultants’ın (DSCC) Kurucusu Ross Young‘dan geldi. Galaxy Z Flip 5’in dört renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağını, Galaxy Z Fold 5’in ise sadece üç renk seçeneğiyle geleceğini tweetledi.

İlk önce daha uygun fiyatlı modelden bahsedecek olursak Galaxy Z Flip 5, Bej, Gri, Açık Yeşil ve Açık Pembe renk çeşitleriyle piyasaya sürülecek. Öte yandan, sınıfının en iyisi Z Fold 5, sadece Bej, Siyah ve Açık Mavi renk seçenekleriyle satılacak. Ross Young, duyuru sırasında bunların sadece renkler olduğunu ve Güney Koreli teknoloji devinin bu renkli tonlara “gösterişli” isimler verebileceğini sözlerine ekledi.

Bunun hala doğrulanmamış bir rapor olduğunu unutmayın, bu yüzden şimdilik bu haberi biraz şüpheyle karşılayın. Bununla birlikte Young, çeşitli teknoloji devlerinin tedarik zincirlerindeki kaynakları nedeniyle genellikle oldukça doğru olarak kabul edilir. Yani bilgiler, yeni nesil Samsung katlanabilir cep telefonları için geçerli olabilir.