İşte Vivo S15’in Harika Tasarımı!

Vivo, bu hafta Vivo S15 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak, piyasaya sürmeden önce şirket, yeni nesil akıllı telefonunun tasarımını gözler önüne serdi.

Çinli akıllı telefon üreticisinin S15 serisi, havacılık sınıfı alüminyum düz kenarlı çerçeve ile gelecek. Ayrıca poster, akıllı telefonun tasarımını mavi renk seçeneğiyle de vurguluyor. Bunun dışında S15 serisinin ön tarafında kavisli bir ekran paneline sahip olacağını da gözlemliyoruz. 60 derece kavisli kenar ekranına sahipken, köşeler de kavisten nasibini almış.

Önceki raporlarımıza dayanarak, temel S15 modeli, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.62 inç OLED ekranla gelecek. Telefon Qualcomm Snapdragon 870 işlemci ile donatılacak ve 80W hızlı şarjı destekleyen 4,580mAh pile sahip olacak.

Temel model 8,54 milimetre kalınlığında olacak. Öte yandan S15 Pro, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.56 inç OLED ekran paneli vaat edecek. Pro modeli 7,99 milimetre ölçü ile çok çok daha ince. Serinin lansmanı 19 Mayıs’ta gerçekleşecek.