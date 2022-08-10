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İşte Xiaomi MIX Fold 2’nin Tasarımı

Xiaomi MIX Fold 2, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.56 inç Samsung E5 AMOLED ekrana sahip olacak. İçeride, 2.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, UTG (Ultra-Thin Glass) ve bir ekran altı kamera sunacak 8.02 inç katlanır OLED Eco2 panele sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Xiaomi, son birkaç gündür Redmi K50 Extreme Edition'ın gelişinden bahsediyor. Bugün marka, Weibo kolu aracılığıyla yarın Çin'de piyasaya çıkacağına dair resmi bir onay yayınladı....

Xiaomi, yarın Çin’de büyük bir lansman etkinliği düzenleyecek. Geçen yıl şirket, ilk katlanır akıllı telefon olarak Xiaomi MIX Fold‘u tanıttı. Yarın ise Xiaomi MIX Fold 2‘yi piyasaya sürecek. Telefonun arka tasarımını gösteren bir poster şimdi ortaya çıktı.

Xiaomi MIX Fold 2’nin posteri, bir önceki modele kıyasla farklı bir arka tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Cihaz, Leica için optimize edilmiş üçlü kamera ünitesi ve bir LED flaş içeren yatay bir kamera kurulumuna sahip. Cihazın sağ kenarına bir ses kontrol cihazı ve parmak izi tarayıcı ile gömülü bir güç düğmesi takılmış gibi görünüyor.

Xiaomi MIX Fold 2, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.56 inç Samsung E5 AMOLED ekrana sahip olacak. İçeride, 2.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, UTG (Ultra-Thin Glass) ve bir ekran altı kamera sunacak 8.02 inç katlanır OLED Eco2 panele sahip olacak.

Xiaomi-MIX-Fold-2

MIX Fold 2’nin ön kamerası hakkında herhangi bir bilgi yok. Arka kamera kurulumunda 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş kamera ve 2x optik zoomlu 8 megapiksel telefoto kamera bulunacak. Cihaz, MIUI 13 ve Android 12 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

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