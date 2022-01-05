JBL’nin CES 2022’de Tanıttığı Tüm Ürünler

JBL genellikle CES’te bir sürü yeni cihazla boy gösterir ve CES 2022’de de bu gelenek yerine geldi. Bu yıl şirket üç yeni gerçek kablosuz kulaklık modeli; bisiklet dostu bir model; araba hoparlörü ve taşınabilir hoparlör olarak çift görev yapabilen; bir ünite de dahil olmak üzere yedi yeni Bluetooth hoparlör tanıttı.

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JBL Live Pro 2 (150 $)

JBL’nin gövde tabanlı gerçek kablosuz kulaklıkları, önceki Live Pro Plus modeline kıyasla daha iyi pil ömrü ve sudan daha iyi koruma sağlıyor.

İşte kulaklığın diğer özellikleri:

• 40 saate kadar çalma süresi (kulaklıkta 10 saat; şarj durumundan 30 saat)

• Akıllı Ortam (şeffaflık modu) ile uyarlanabilir gürültü önleme (AANC)

• Gürültü ve rüzgar izolasyonlu 6 mikrofon

• Dahili Google Hızlı Çifti

• Amazon Alexa veya Google Asistan ile eller serbest ses kontrolü

• Özel JBL kulaklık uygulaması aracılığıyla özelleştirilebilir dokunmatik kontroller

• IPX5 derecesi

• 15 dakikalık hızlı şarj, size dört saatlik oynatma süresi sağlıyor

• Kablosuz şarj etme

JBL Live Free 2 (150 $)

Daha kompakt, gövdesiz bir tasarımı tercih ederseniz, Live Free 2 tam size före. Cilalı vurgular, daha ergonomik bir şekil ve daha iyi pil ömrü ile önceki Live Free NC+’ya göre tamamen yeni bir tasarıma sahipler. Ayrıca Google Fast Pair’den de yararlanıyorlar. Ancak, yeni kulaklıklar su geçirmez değil.

Özellikleri:

• 35 saate kadar oynatma (kulaklıkta 7 saat; şarj durumundan 28 saat)

• Akıllı Ortam (şeffaflık modu) ile uyarlanabilir gürültü önleme (AANC)

• Gürültü ve rüzgar izolasyonlu 6 mikrofon

• Google Hızlı Çifti

• Amazon Alexa veya Google Asistan ile eller serbest ses kontrolü

• Özel JBL kulaklık uygulaması aracılığıyla özelleştirilebilir dokunmatik kontroller

• IPX5 derecesi

JBL Reflect Aero (150 $)

Önceki JBL Reflect Mini NC’ye yapılan bir güncelleme olan Reflect Aero, artık uyarlanabilir gürültü önleme, geliştirilmiş kulak kanadı tasarımı, daha fazla pil ömrü ve daha iyi su korumasına sahip.

Özellikleri:

• 24 saate kadar oynatma (kulaklıkta 8 saat; şarj durumundan 16 saat)

• 6,8 mm dinamik sürücüler

• Gürültü ve rüzgar izolasyonlu 6 mikrofon

• Akıllı Ortam (şeffaflık modu) ile uyarlanabilir gürültü önleme (AANC)

• Güvenli bir uyum için ayarlanabilir kulak yüzgeci

• Amazon Alexa ve Google Asistan ile Eller Serbest Ses Kontrolü

• Ayrıca IP68 su geçirmezlik ve toz geçirmezlik derecesi

• JBL Headphones App aracılığıyla özelleştirilebilir tam erişimli dokunmatik kontrol

JBL PartyBox Encore ve Encore Essential

JBL’nin PartyBox’ı iki yeni modelle geri dönüyor, 2022 yazında özel bir Sam’s Club olacak 400 dolarlık Encore ve Mart 2022’den itibaren yaygın olarak satışa sunulacak 300 dolarlık Encore Essential.

Her ikisi de 100 watt çıkış gücü, JBL’nin Lightshow özelliği, IPX4 suya dayanıklılık, Bluetooth 5.1, ikinci bir hoparlörle Bluetooth stereo eşleştirme, USB ve aux-in girişlerinden oynatma ve JBL PartyBox uygulamasıyla uyumluluk sunan iki hoparlör benzer.

Bununla birlikte, Encore iki dijital kablosuz mikrofonla birlikte geliyor ve daha uzun pil ömrüne sahip (10 saat).

JBL Pulse 5 (250 $)

JBL’nin küçük ama güçlü taşınabilir parti hoparlörü, Pulse 5’te daha büyük bir pasif radyatör, orta ila düşük frekanslı ses sunmaya odaklanan bir woofer ve ek bir tweeter içeren yeni bir hoparlör dizisi ile yeniden tasarlandı. Artık Pulse 5, su geçirmez olmanın yanı sıra IPX67 derecesiyle toz da geçirmez.

Önceki Pulse hoparlörler gibi, Pulse 5 şunları vaat ediyor:

• JBL 360 derece Pro ses

• 360 LED ışık gösterisi: Müziğinizle senkronize olan çeşitli ışık gösterisi temaları ve özelleştirmeler

• Işık gösterisi kontrolü için JBL taşınabilir uygulaması

• En fazla iki akıllı telefon veya tablet bağlayın

• 12 saat oyun süresi

• USB-C şarj

• JBL PartyBoost: Stereo ses için iki JBL PartyBoost uyumlu hoparlörü eşleştirin veya sınırsız sayıda JBL PartyBoost uyumlu hoparlörü bağlayın

JBL Boombox 3 (500 $)

JBL’nin en güçlü taşınabilir hoparlörü, daha ince bir taşıma sapı ile en yeni versiyonu için incelikli bir yeniden tasarıma kavuştu. Yarış pisti şeklinde bir subwoofer, iki orta kademe sürücü ve iki tweeter içeren yeni bir 3 yollu hoparlör sistemine sahip. JBL, öncekilerden daha derin bir bas, daha “yoğun” netlik ve daha güçlü ses sağladığını iddia ediyor. JBL ayrıca, IP67 derecesine kadar koruma sağlayan toz geçirmezliği de ekledi.

Önceki Boombox modellerinde olduğu gibi, ayrıca şunları vaat ediyor:

• 24 saate kadar oynatma süresine sahip şarj edilebilir Li-ion pil

• Hoparlöre 2 adede kadar akıllı telefon veya tablet bağlayın

• JBL PartyBoost: Stereo ses için iki JBL PartyBoost uyumlu hoparlörle eşleştirin veya sınırsız JBL PartyBoost uyumlu hoparlörleri bağlayın

• Dahili güç bankası: Akıllı telefonları ve tabletleri USB üzerinden şarj eder

JBL BassPro Go (550$)

JBL’nin çok yönlü BassPro Go’su, araca monteli bir subwoofer veya her yere götürülebilen bir Bluetooth hoparlör olarak kullanılabilir. 2022 için biraz daha düşük bir fiyat etiketine sahip.

Özellikleri:

• Bir araç içindeyken 8 inçlik subwoofer’a eşdeğer performans

• Bir aracın içinde kullanılabilen tam kapsamlı ses

• Araç dışındayken Bluetooth üzerinden kablosuz akış

• Araç içi uzaktan bas ses kontrolü

• IPX5 suya dayanıklı

• Aletsiz yerleştirme ve ayırma

• Araç içinde ve dışında cihazları şarj etmek için USB çıkışı

• Araç dışında Bluetooth hoparlör olarak kullanıldığında 8 saate kadar çalma süresi

JBL Wind 3 (80$) ve Wind 3S (70$)

JBL, Wind serisi bisiklet ve scooter dostu Bluetooth hoparlörlerini Wind 3 ve Wind 3S olmak üzere iki yeni modelle güncelledi. Her iki hoparlör de, radyonun altın çağından eski zaman mikrofonlarını akla getiren yeni bir görünüme sahipken, kullanışlı hızlı ayırma tasarımını koruyor.

JBL’nin 2022 koleksiyonundaki diğer hoparlörler gibi, yeni Wind modelleri daha sağlam ve çok yönlü bir cihaz seti için IP derecelerini IP67’ye getiren toz geçirmezliğe sahip. Bununla birlikte, pil ömrü 10 saatten 5 saate düştü.

Özellikleri:

• Gidon montajı

• İki farklı EQ modu

• Çoklu oynatma kaynakları: Bluetooth, Micro SD, AUX girişi.

• Kablosuz Bluetooth akışı

• Ahizesiz arama seçeneği

• 5 saat oyun süresi

• IP67 su geçirmez ve toz geçirmez

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