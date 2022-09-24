Son yıllarda sosyal medya hepimiz tarafından sıkça kullanılmaktadır. Sosyal medyada özellikle çok yakın olduğumuz kişilerle yazışırken birçok işaret ve emoji kullanıyoruz. Kalp işareti de bu işaretler arasında yer alıyor. Sadece sosyal medyada değil Whatsapp uygulamasında ve SMS atarken kalp işaretini sık sık kullanıyoruz. Bu işareti bilgisayar kullanırken de kullanabiliriz, ama bu çoğu kullanıcı tarafından oldukça merak ediliyor. kalp işareti nasıl yapılır? Kalp yapmak ve sevdiklerine göndermek isteyenler, klavyede kalp işaretinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler.

Kalp İşareti Nasıl Yapılır?

Kalp işareti yapıp arkadaşlarına ailesine ve sevdiklerine göndermek isteyenler iki farklı yoldan birini seçebilir. Bunlardan ilki Alt ve 3 tuşlarına aynı anda basmaktır. Alt ve 3 tuşuna aynı anda basıldığında ♥ kalp işareti oluşur. Klavyede kalp işareti sadece siyah renkte yapılabilir.

Klavyede kalp işareti nasıl yapılır? Alt ve 3 tuşlarıyla kolaylıkla ♥ işareti yapabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İkinci yol ise Whatsapp Instagram ve Facebook gibi sosyal mecralarda simgeler kısmına tıklamak ve oradan gönderilmek istenen kalp İşaretinin üstüne tıklamaktır. Her iki yolda çok kolay ve pratiktir. Çoğunlukla klavye kullananlar için Alt ve 3 tuşu çok daha basit ve kullanışlıdır. Bu tuşları kullanarak sadece sosyal medyada sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza kalp işareti göndermekle kalmayıp word dosyasında da kalp işareti yapabilirsiniz.

Kalp İşareti Nerede Kullanılır?

Sosyal medya her kesim tarafından artık sıkça kullanılmaya başlandı. Mesajlaşma yoluyla daha çok iletişim kurmayı tercih ediyorlar. Mesajlaşırken işaretler ve emojilerde sıkça kullanılıyor. Sevgililer arasında sevgilerini daha net anlatmak için kalp işareti ve ya kalp emojisi kullanılır. Kalp işareti sevgililer arasında seni seviyorum anlamına gelse de arkadaşlar tarafından da sıkça kullanılmaktadır. Kalp işareti klavyede sadece siyah kullanıldığının aksine telefonlarda her renkte kullanmak mümkün, genelde yapılan paylaşımlarda fotoğraflarda ve videoların altına yapılan yorumlarda da kalp işareti kullanan kullanıcı sayısı oldukça fazladır. Böylece kalp işareti nasıl yapılır? Ve nerede kullanılır? Gibi sorulara da cevap bulmaktayız.

Kalp İşareti Ne Anlama Gelir?

Sevgisini daha net ve anlamlı anlatmak isteyenler sosyal medyada mesajlaşırken ailelerine, arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine daha anlamlı ve sıcak sevgilerinin anlatmak isterler. Kalp sembolü çoğu zamanda kardeşlik, destek, sevgi, dayanışma ve şeklinde kendini ifade etmede kelimelere gerek kalmadan sevgini etmek içinde kullanılır. Sevgini bazen zaman harcamadan daha kolay anlatmanın yolunu seçenler içinde Kalp İşareti sıkça tercih edilir. Sevginin dili yoktur bazen sadece tek bir kalp işaretiyle de çok şey anlatılır, Telefonda mesajlaşmada kullandığımız kalp emojileri bir çok farklı renktedir. Her rengin farklı anlamları var kullanıcılar tarafında yapılan paylaşımların altına paylaştıkları fotoğraf ve videoların altına farklı renklerde kalp işaretleriyle beğenip yorum yapabilirler.

Kalp İşareti nasıl yapılır? Hakkında bilgi almak isteyen bireyler, Alt ve 3 tuşları ile kolaylıkla ♥ işareti yapabilir ve sevdikleri ile paylaşabilirler.