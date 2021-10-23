Kalplerin Renkleri Ne Anlama Geliyor? Renkli Kalp Emojileri

Kalp emojilerinin farklı renklerinin ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Siyahtan sarıya, bazıları arkadaşlarınız için bir anlam ifade ederken diğerleri kıskandığınızı veya çikolataya can attığınızı anlatmaktadır. Emoji kalp rengi anlamlarını ve farklı renklerin ne zaman kullanılacağını keşfedelim. Bu yazımızda mavi kalp anlamı, kalplerin anlamı, turuncu kalbin anlamı, kırmızı kalp anlamı, mavi kalp ne demek, renkli kalplerin anlamı, mavi kalbin anlamı, beyaz kalp anlamı, kalp emoji anlamı, mavi kalp ne anlama gelir, yeşil kalbin anlamı, mavi kalp, mor kalp anlamı, siyah kalp anlamı, kalp anlamları, mor kalp ne demek, sarı kalp ne demek, pembe kalbin anlamı gibi konu ve sorular hakkında detaylı bilgiler vererek sizleri bu konuda aydınlatacağız.

Her yıl telefonlarımızda ve sosyal medya mesajlarımızda giderek daha fazla emoji görünüyor. Aslında, kelimenin etrafında emojilere adanmış bir gün bile var. Adı Dünya Emoji Günü ve biz bu günü 17 Temmuz’da kutluyoruz. Facebook’ta her gün 60 milyondan fazla emojinin paylaşıldığını görmek sürpriz bir sonuç değil. Hal böyle olunca insanlar duygularını emojilerle ifade ederken hangi kalp emojisinin ne anlama geldiğini bilmek istiyor. İşte mavi kalp anlamı, kalplerin anlamı, turuncu kalbin anlamı, kırmızı kalp anlamı, mavi kalp ne demek, renkli kalplerin anlamı, mavi kalbin anlamı, beyaz kalp anlamı, kalp emoji anlamı, mavi kalp ne anlama gelir, yeşil kalbin anlamı, mavi kalp, mor kalp anlamı, siyah kalp anlamı, kalp anlamları, mor kalp ne demek, sarı kalp ne demek, pembe kalbin anlamı konularındaki detaylı bilgiler;

Kırmızı kalp anlamı nedir?

Kırmızı kalp emojisi gerçek aşk anlamına gelir. Sevgililer Günü el sanatları ve hediyelerimizde çok iyi bildiğimiz klasik kırmızı kalp. Birine kırmızı kalp emojisi gönderdiğinizde, onu çok sevdiğinizi söylüyorsunuz. Kırmızı kalp, dostluğun, koşulsuz sevginin, tutkunun ve iyi duyguların sembolüdür.

Bir şeyi sevdiğinizi veya gerçekten sevdiğinizi ve bunun sizin için çok önemli olduğunu göstermek için sosyal medyada kırmızı kalpleri özgürce kullanabilirsiniz. Veya bu çarpıcı emojileri arkadaşlarınıza, aile üyelerinize ve eşinize göndereceğiniz mesajlarda kullanabilirsiniz.

Turuncu kalbin anlamı nedir?

Turuncu kalp emojisi dostluk ve özen anlamına gelir. Turuncu size ne düşündürür? Renk terapisinde neşeyi, mutluluğu, yaratıcılığı, cesaretlendirmeyi ve güneş ışığını temsil etmek için kullanılır. İyi bir arkadaşın sahip olduğu her şey. Turuncu sıcak bir renktir ancak kırmızı kadar canlı değildir. Yani turuncu kalp emojisi gönderdiğinizde, kişiye ‘Seni bir arkadaş olarak çok seviyorum’ diyorsunuz.

Sarı kalp ne demek?

Sarı kalp emojisi, arkadaşlığı çok takdir ettiğiniz ve kişiyi çok düşündüğünüz anlamına gelir. Bu kalp, kişiye arkadaşlıklarının size çok fazla neşe getirdiğini gösterir. Sarı, bize güneş ışığını, enerjiyi ve iyimserliği düşündüren parlak, taze bir renktir. Ayrıca altına en yakın renktir. Biri ‘altın kalpli’ olduğunuzu söylediğinde, çok kibar ve iyi huylu olduğunuzu söylemiş olur. Sarı kalp emojisi tüm bunları temsil eder.

Yeşil kalbin anlamı nedir?

Yeşil kalp emojisi kıskançlık, vejeteryanlık veya popüler bir doğa tatili anlamına gelir. Kızgınsan ve birine yeşil bir kalp gönderiyorsan, sahiplenici ve kıskançsın demektir. Onlara, içinizdeki büyük yeşil canavarı ortaya çıkaran bir şey olduğunu açıkça söylüyorsunuz. Belki de eşiniz sevmediğiniz veya geçmişinden biriyle konuşuyordur ve bu durumdan memnun olmadığınızı onlara bildirmek istiyorsunuz. O zaman yeşil kalp emojisini kullanırdın.

Mavi kalp anlamı nedir?

Mavi kalp emojisi güven anlamına gelir. Bu kalplerden birini alan insansanız, kişi size inanıyor demektir. Renk açısından mavi, bize istikrarı, bilgeliği ve inancı hatırlatır. Denizlerin ve gökyüzünün rengidir. Mavi kalpleri bir proje sırasında veya zor bir zamanda arkadaşlarınızla ve teşvik etmek istediğiniz herkesle kullanabilirsiniz. Sosyal medyada mavi kalp emojisi kullanmaktan kaçının.

Mor kalp anlamı nedir?

Mor kalp emojisi, lüks ve ışıltı sevgisi anlamına gelir.Özellikle Instagram’da lüks ürünler, kıyafetler veya etkinlikler paylaşırken sosyal medyada mor kalp emojileri kullanın. Özel mesajlar kullanıyorsanız, mor kalp emojisi fiziksel çekimle bağlantılıdır. Birine göndermek, onlara en azından fiziksel olarak ilgilendiğinizi söyler.

Siyah kalp anlamı nedir?

Siyah bir emoji kalbi, üzüntü veya kara mizah anlamına gelir. Siyah, gizem, zarafet ve isyan anlamına gelir. Kötü bir şey olduysa veya komik bulmaman gerektiğini bildiğin bir şeye gülüyorsan siyah kalp emojisi gönder. Üzücü haberleri paylaşırken sosyal medyada siyah kalp emojisi kullanabilirsiniz. Kara mizaha gelince, bunları sizinle şakayı paylaşabilecek başkalarıyla özel mesajlarda paylaşmak muhtemelen en iyisidir.