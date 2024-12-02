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Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Honor yeni üst segment telefonunu duyurdu. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olan cihaz, yüksek performansı uygun bir fiyata sunacak. Kamera özellikleri ile dikkat çeken Honor 300 Ultra özelliklerini içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

Kamera Özellikleri ile Dikkat Çeken Honor 300 Ultra Tanıtıldı!

Çin menşeli teknoloji devi Honor yeni amiral gemisi telefonu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her seviyeye yönelik akıllı telefon tasarlayan marka, tüm segmentlerde fiyat performans telefonları ile ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Honor, yine rekabetçi bir fiyatla amiral gemisi telefonu Honor 300 Ultra’yı piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

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Premium telefon alanında Honor 300 Ultra kamera özellikleri ile dikkat çekmekte. Bu kapsamda cihazda 50 MP çözünürlüklü ve OIS destekli IMX906 ana kamera, 50 MP’lik periskop kamera ve 12 MP’lik ultra geniş açı kamera barındırmakta. Cihazdaki periskop kamera IMX858 sensörüne sahip ve 3,8x optik zoom ile f/3.0 diyafram açıklığı sağlamakta. Honor 300 Ultra kamera özellikleri ile profesyonel fotoğrafçılık imkanı sunmayı amaçlamakta.

AI teknolojisi ile donatılmış cihazda yapay zeka desteki ışık kontrol motoru bulunmakta. Bu özellik sayesinde cihaz düşük ışıkta dahi (özellikle de gece çekimlerinde) daha kaliteli fotoğraf çekimleri vaat ediyor. Bunların yanı sıra cihazda Harcourt Portre modu da bulunmakta. Kısacası Honor’ın bu yeni amiral gemisi muhteşem bir fotoğrafçılık deneyimi sunacak.

Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci!

Honor’ın bu üst seviye telefonunun işlemci kısmında ise Qulacomm Snapdragon 8 Gen 3 çip seti yer almakta. RAM kısmında 16 GB’a kadar bellek seçenekleri bulunan cihaz, depolama alanı kısmında ise 1 TB’a kadar alan sunuyor. Ekran özelliklerine baktığımızda ise cihazın kavisli ve şık bir panel barındırdığını söyleyebiliriz. 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED panel ile gelen cihaz 120 Hz tazeleme hızı, FHD+ çözünürlük ve maksimumda 1200 nitlik bir parlaklık seviyesi sunmakta.

5300 mAh kapasiteli bir batarya ile gelen Honor 300 Ultra, 100 W’lık hızlı kablolu şarj ile 80 W’lık kablosuz şarj desteklerine de sahip. Ultrasonik parmak izi okuyucunun bulunduğu telefon, IP65 sertifikasına sahip ve bu özelliği ile su ve toza dayanıklı bir yapıda diyebiliriz. Bunların yanı sıra cihazın Çin’de uydu bağlantısı sunacağı da belirtilmiş durumda.

Fiyatı Ne Kadar?

Son derece şık bir tasarıma sahip olan Honor 300 Ultra kavisli ekranı ve farklı bir şekle sahip kamera adası ile geliyor. Cihaz; beyaz, siyah, mor, mavi ve kül renklerinde sunulmakta. Honor 300 Ultra fiyatı ise RAM ve depolama alanı büyüklüklerine göre değişmekle birlikte 520 Euro seviyesinden başlamakta.