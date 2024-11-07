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Kamerası En İyi Olan Telefonlar Belli Oldu – Kasım 2024

Emine Emre Emine Emre
8 Kasım 2024
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Kamerası En İyi Olan Telefonlar Belli Oldu - Kasım 2024

Kalite değerlendirmesi konusunda dünya çapında lider platformlardan biri olan DxOMark, akıllı telefonların kameralarını kıyasladı. 2024 Kasım ayı için kamerası en iyi olan telefonlar belli oldu. DxOMark’ın yayınladığı rapora göre Huawei listenin zirvesinde yer alırken, iPhone dördüncü sıradan listeye girebildi. İşte kamera özellikleri bakımından sektörün en iyi akıllı telefonları.

Kamerası En İyi Olan Telefonlar Belli Oldu – Kasım 2024

Kullanıcıların bir telefon satın alırken en önem verdikleri konulardan biri cihazın kamerası. Hatta pek çok kullanıcı için cihazın işlemcisinden ve batarya özelliklerinden bile daha önde geliyor kamera nitelikleri. Değerlendirme platformu olarak bilinen DxOMark da akıllı telefonların kamera özelliklerini inceleyerek en iyi kameraya sahip olan telefonları sıraladı. Kıyaslama yapılırken fotoğraf kalitesi, video kalitesi, zoom özellikleri gibi nitelikler göz önünde bulunduruldu.

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Kasım ayının en iyi kamera özelliklerine sahip olan telefonlarını rapor eden DxOMark verilerine göre listenin birincisi Huawei oldu. Huawei Pura 70 Ultra Kasım ayının en iyi kamerasına sahip telefonu olarak ön plana çıkarken listenin ikincisi Google Pixel 9 Pro XL şeklinde gerçekleşti. Huawei Pura 70 Ultra’nın  ortalama puanı 163, Pixel 9 Pro XL’in puanı ise 158 oldu. 3.sıradaki telefon Honor Magic 6 Pro (158 puan) olurken dördüncü ise iPhone 16 Pro Max (157 puan) şeklinde gerçekleşti.

İşte Kasım ayının en iyi kameralı telefonları:

  1. Huawei Pura 70 Ultra – 163
  2. Google Pixel 9 Pro XL – 158
  3. Honor Magic 6 Pro – 158
  4. iPhone 16 Pro Max – 157
  5. iPhone 16 Pro – 157
  6. Huawei Mate 60 Pro+ – 157
  7. OPPO Find X7 Ultra – 157
  8. Huawei P60 Pro – 156
  9. iPhone 15 Pro Max – 154
  10. Google Pixel 9 – 154
  11. iPhone 15 Pro – 154
  12. Google Pixel 8 Pro – 153
  13. Oppo Find X6 Pro – 153
  14. Honor Magic 5 Pro – 152
  15. Oppo Find X6 – 150
  16. Vivo X100 Pro – 150
  17. Huawei Mate 50 Pro – 149
  18. Xiaomi 14 Ultra – 149
  19. Google Pixel 8 – 148
  20. Google Pixel 7 Pro – 147
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Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

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