Karşınızda Samsung W23 Katlanabilir Telefonun Canlı Görüntüleri!

Bugün Samsung, Çin’de Galaxy W23 katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Geçen yılki W22 gibi, W23 5G’nin de Galaxy Z Flip 4‘ün lüks bir özel modeli olması bekleniyor. Fakat telefon satışa çıkmadan önce canlı canlı görüntülendi.

Görüntüler, Galaxy Z Fold 4’ün temel tasarımında herhangi bir değişiklik olmadığını ortaya koyuyor. Renk şeması aynı zamanda geçen yılki Samsung W22 ile aynı, parlak gri arka yüzü ve altın kaplama kenarlarla menteşe göze çarpıyor. Görüntülerden biri, W23’ün bir çeşidi olabilecek altın kaplamalı bir arka kısım gösteriyor.

Geçmişteki W serisi telefonlara benzer şekilde, W23 ve W23 Flip, hayır işleri için para toplamak amacıyla satılacak. Geçen yıl Samsung W22 5G, 2.372 dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıkmıştı.

Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4’e kıyasla cihazlarda herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Dolayısıyla, muhtemelen W23 ve W23 Flip‘e güç veren Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye sahip olacağız. W23 Flip, 6.7 inç katlanabilir ekrana sahip kapaklı bir cihaz olurken, W23, 7.6 inç katlanmış ekrana sahip katlanabilir bir telefon olacak.