Katlanabilir telefon piyasası hızla gelişmeye devam ederken Apple da bu pazardan payını almak için çalışmalarına devam ediyor. Marka, henüz katlanabilen telefon piyasaya çıkarmadı ancak hali hazırda üzerinde çalıştığı bir model bulunuyor. Daha önce bahse konu telefon modeli hakkında bazı sızıntıları sizlerle paylaşmıştık; yeni yayınlanan bir rapor ile cihazın çıkış tarihi ve tasarımı gibi nitelikleri de ortaya çıktı. Katlanabilir iPhone detayları belli olmaya devam ediyor, işte ayrıntılar…

Katlanabilir iPhone Detayları Belli Olmaya Devam Ediyor!

Katlanabilen telefon piyasasına henüz giremeyen Apple, bu pazara da güçlü bir şekilde giriş yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Teknoloji dünyasının lider markalarından biri olan Apple’ın katlanan telefonu heyecanla beklenirken, markanın üzerinde çalıştı model ile alakalı yeni detaylar belli oldu.

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Apple bazı cihazlarda piyasaya sonradan ve güçlü bir şekilde girmeyi tercih ediyor. Örneğin akıllı saat ve karma gerçeklik gözlüğü bunlardan bazıları. Marka, araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık vererek, piyasaya hatasız bir cihazla girmeyi hedeflediği için bazı alanlara girmekte gecikiyor; katlanan telefon piyasası da bunlardan biri.

Katlanabilir telefonlarda en sık görülen problemlerden biri ekranın menteşe kısımlarında katlanmaların yaşanması; yani bir ekran problemi. En sık görülen sorunlardan bir diğer ise menteşe kısımları; bu bölgelerin dayanıklı olması da oldukça önemli. Bu bakımdan Apple, kullanıcıya sorun oluşturmayacak üst kalite bir cihaz tasarlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Apple’ın katlanabilir telefon modeli hakkında çıkan raporda hem tasarımı hem de çıkış tarihi konusunda detaylara yer verildi. The Wall Street Journal tarafından yayınlanan rapora göre Apple’ın ilk katlanabilir telefonu enine katlanan model olacak. Bunun yanı sıra cihazın 7 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi beklenmekte. Ekran boyutuna baktığımızda da telefonun iPhone 16 Pro Max’ten daha büyük bir panele sahip olacağı söylenebilir.

Ne Zaman Çıkacak?

Raporda yer alan bir diğer detay ise çıkış tarihi ile alakalı. Bu kapsamda cihazın iPhone 18 telefon serisi ile birlikte tanıtılabileceği ön görülmekte. Yani Apple katlanabilen telefonu çıkış tarihi 2026 olabilir. Bu da katlanan telefon satın almak için Apple’ı bekleyenlerin yaklaşık 2 yıl daha beklemesi anlamına geliyor.

Katlanabilir telefonlar kullanıcının oldukça ilgisini çekti ve pek çok markanın üst segment katlanan telefonları mevcut. Hatta bilindiği üzere üç kez katlanan telefon bile piyasaya sürüldü. Apple bu sektöre girmek için biraz geç kaldı ancak güçlü bir şekilde pazarda yer bulması bekleniyor.