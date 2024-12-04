Katlanabilir iPhone Modeli Fold Tarzında Olabilir, İşte Detaylar!

Katlanabilir telefon piyasası günden güne büyürken Apple’ın hala bu alanda bir telefonu bulunmuyor. Bu piyasanın lideri hala Samsung olsa da Apple da piyasaya girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Markanın hangi model katlanan telefon üzerinde çalıştığı merak edilirken yeni bir sızıntı çıktı ve buna göre katlanabilir iPhone modeli Fold tarzında olabilir. İşte ayrıntılar…

Katlanabilir iPhone Modeli Fold Tarzında Olabilir!

Katlanabilir akıllı telefon piyasası son dönemde muhteşem bir büyüme kaydetti ve pek çok marka üstün teknolojiye sahip katlanan telefonlarını, büyük bir rekabet içerisinde pazara çıkarıyor. Bu alanda Samsung katlanabilen telefonlar pazarda büyük bir paya sahip olsa da diğer markaların tasarımları da oldukça ilgi çekici. İkiye katlanan Flip ve Fold modellerin yanı sıra artık üçe katlanır akıllı telefonlar da bildiğiniz üzere piyasada yerini almış durumda.

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Katlanabilen telefon piyasası hızla gelişimine devam ederken hali hazırda katlanabilir telefonu bulunmayan Apple da pazara girmek için çalışmalarını sürdürmekte. Bu kapsamda markanın Flip model mi yoksa Fold model mi tasarlayacağı Apple tutkunları tarafından merakla bekleniyordu. Bu konuda markanın bir açıklaması bulunmasa da ekran analisti Ross Young bir açıklama yaptı ve Apple’ın Fold model iPhone üzerinde çalıştığını duyurdu.

Ross Young açıklamasında Apple’ın Samsung Galaxy Z Fold benzeri kitap formunda bir telefon tasarladığını duyurdu. Daha önce çıkan sızıntılarda Apple’ın Flip model bir katlanan telefon çıkaracağı söylenmişti ancak model tarzı değişmiş görünüyor. Bu değişimin nedeni ise henüz açıklanmış değil.

Flip modelden geçip Fold modele geçilmesinin sebeplerinden birinin kullanıcı tercihleri olduğu düşünülmekte. Zira katlanabilir akıllı telefon kullanıcıları artık büyük modellere ilgi göstermekte. Apple da bu sebepten ötürü model değişikliğine giderek premium bir telefon tasarlamayı planlamış olabilir.

Katlanan iPhone Ne Zaman Çıkacak?

Apple’ın bu piyasaya girmesinin, pazarın büyümesine oldukça olumlu bir etkisi olacağı düşünülmekte. Bu yüzden markanın pazara ne zaman gireceği son derece önemli. Zira katlanabilir telefon piyasası güçlü bir büyüme kaydetti ancak 2023 ile 2024’te büyüme ivmesi azaldı denilebilir. Katlanan bir iPhone modeli ile pazarın hızlı bir büyüme trendine girmesi ve yaklaşık yüzde 30 oranında büyümesi bekleniyor.

Apple şimdiye dek “premium” bir cihaz üretme hedefine ulaşmaya çalıştı. Daha önceki sızıntılarda katlanabilir iPhone modelinin 2027 yılında piyasaya çıkacağı söylenmişti. Apple kullanıcıları sabırsızlıkla beklese de katlanan iPhone ne zaman piyasaya sunulacak henüz belli değil.