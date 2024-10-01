Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak, İşte Detaylar!

Akıllı telefon piyasasında katlanabilir telefonların pazar payı günden güne artıyor. Telefon kullanıcılarının katlanan telefonlara ilgisi bir hayli yoğun ve pek çok marka da bu alandaki faaliyetlerini artırarak katlanabilir telefon modellerini piyasaya sunmaya devam ediyor. Ancak bu alana Apple hala girmedi ve iPhone severler Apple’ın katlanan telefon modelini heyecanla bekliyor. Peki katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak? Yeni haberler var; işte detaylar…

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak?

Katlanabilir telefonların pazar payı muhteşem bir büyüme eğilimi gösterirken markalar da bu alandaki cihazlarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Yandan katlanan model ve dikey katlanabilir modelin yanı sıra şimdi bir de 3 kez katlanan akıllı telefonlar piyasaya çıktı. Huawei, Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi ve benzeri gibi pek çok marka katlanan telefon piyasasında daha güçlü bir yere sahip olmak için sıkı bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor ancak Apple hala sektöre dahil olamadı.

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iPhone’dan başkasını kullanamam diyen Apple severler katlanabilir telefonları denemek için markanın çıkaracağı cihazı bekliyor. Akıllı telefon piyasasında en çok tercih edilen markalardan biri olan iPhone’un katlanabilir modeli ne zaman çıkacak merak ediliyor. Bu konuda Mark Gurman’dan yeni haberler var; işte Apple tarafından gelen bilgiler…

Apple katlanabilir telefon piyasasına girmek için çalışmalarını sürdürüyor ancak mükemmeliyetçi bir politika izlediği ve hala istediği standartlara göre üretim yapamadığı için piyasaya henüz girmiyor. Söylenenlere göre katlanabilir iPhone prototipleri üretilmiş durumda ancak beklentiyi karşılamadığı için çalışmalar devam ediyor.

Apple’ın En İyi Telefonu Olacak!

Kısa bir zaman önce katlanabilir iPhone modeli hakkında bazı haberler gelmişti. Buna göre Apple, Samsung Display’den gelen ekranları beğenmemiş ve istediği standartlara erişemeyince projeyi durdurmuştu. Bu kapsamda Bloomberg’ten Mark Gurman X sosyal medya platformunda bazı açıklamalar yaptı ve katlanan iPhone prototiplerinin “gözle görülür derecede” ekran kırışıkları barındırdığını açıkladı.

Söylenenlere göre katlanabilir iPhone modeli Apple’ın en iyi telefonu olacak. Tabii böyle bir iddia için de kusursuz bir cihazın piyasaya sunulması gerekiyor. Bu bağlamda halen çalışmaların sürdüğü ve cihazın piyasaya çıkması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğu söylenebilir. Apple bu telefonda özellikle ekran ve menteşe kalitesine önem veriyor. Ekran kırışıklığı problemini sıfıra indirmek için çalışan Apple, bunu başardığında cihazın çıkış tarihi konusunda daha net bilgiler verebileceğiz.

Katlanabilen iPhone Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Katlanabilen iPhone modeli hakkında merak edilen bir diğer husus ise cihazın fiyatı. Katlanabilir iPhone fiyatı elbette henüz belli değil ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi cihaz Apple’ın en iyi telefonu olarak piyasaya sürülecek. Dolayısıyla ucuz bir telefon olmayacağı kesin.

Ekran kırışıklığı konusuna bir ekleme daha yapalım… Söz konusu problem Samsung Galaxy Z Fold 6 & Flip 6 modellerinde de mevcut. Samsung telefonları bu şekilde piyasaya çıkarmış olsa da Apple kırışıklık probleminden kurtulmadan sektöre girmek istemiyor. Bura da şunu da belirtmeliyiz ki; söylendiği üzere bahse konu ekran sorununu Apple oldukça azaltmış durumda. Bakalım ne zaman sıfırlanacak.