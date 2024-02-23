TrendForce’un 2023 yılı raporuna göre katlanabilir telefon satışlarında rekor rakamlara ulaşıldı. Gelişmeye devam eden katlanabilir telefon sektöründe satış rakamları artış gösterse de aslında henüz istenilen pazar payına ulaşılabilmiş değil. Bunun sebebi olarak hem cihazların fiyatı hem de dayanıklılık konusunda tüketicinin aklını karıştıran sorular, gösterilmekte. Durum böyle olsa da satışlarda yükseliş söz konusu. TrendForce raporuna göre katlanabilir telefon satış rakamlarında lider Samsung oldu.

Katlanabilir Telefon Satış Rakamlarında Lider Samsung Oldu

Akıllı telefon piyasasındaki muhteşem gelişim devam ediyor. Üstün performans sağlayan, hem kamera hem de tasarım bakımından göz alıcı telefonlar raflarda yerini almaya devam ederken, tasarım bakımından da yenilikler isteniyor. Tüketiciye farklı tarzlarda akıllı telefon sunmak isteyen pazarın güçlü aktörleri, bilindiği üzere bu alanda katlanabilir telefonları piyasaya sundu. Tüketici tarafından ilgi gören bu telefonlarda satış rakamları günden güne artıyor desek yanlış olmaz.

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Akıllı telefon piyasası hakkında 2023 yılına ilişkin raporunu sunan TrendForce’un yayınladığı bilgilere göre katlanabilir telefon satışları rekor kırdı. Hala istenen pazar payını yakalanabilmiş değil ancak satış rakamlarında ciddi artış söz konusu. Katlanabilir telefonlar, akıllı telefon piyasasında istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 16 milyon adete yakın katlanabilir telefon satışı gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 25 daha fazla.

Katlanabilir telefon satış rakamları ana akım akıllı telefon satışlarının çok çok altında kalsa da kendi çapında büyük bir yükseliş kaydettiğini belirtelim. Bu kapsamda satılan akıllı telefonların yüzde 1,4’lük dilimi katlanabilir cihaz olarak belirtilmiş. Bunun nedeni olarak ise hem cihazların fiyatı hem de piyasada yeni olmasından kaynaklı dayanıklılık ve performans endişeleri olabilir.

Peki en çok satılan katlanabilir telefon markası hangisi, bakalım…

En Çok Satılan Katlanabilir Telefonlar

2023 verilerine göre katlanabilir telefon sektörünün öncüsü Samsung oldu. Bu sektörde pazar payı yüzde 66 olarak gerçekleşti. 2022 yılında ise bu oran yüzde 83 idi. Pazardaki rekabet arttıkça elbette markanın pazar payı düşecek; 2024 yılında ise katlanabilir telefon pazarında Samsung’un pazar payının yüzde 60’lara gerileyeceği tahmin edilmekte.

Katlanabilir akıllı telefon pazarının ikincisi ise ABD’nin ambargolarından yılmadan yoluna devam eden Huawei oldu. 2023 yılında pazar payı yaklaşık yüzde 12 olarak gerçekleşen markanın 2024 yılında yüzde 20’lere çıkması öngörülmekte. Söz konusu sektörde, en çok pazar payına sahip olan üçüncü marka ise Xiaomi olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda üstün performanslı cihazları ile gündemden düşmeyen Xiaomi’nin katlanabilir telefon pazarında 2023 yılında aldığı pay ise yüzde 5,3 seviyelerinde.

2023 yılında en çok satan katlanabilir telefon marka ve modellerine baktığımızda ise ilk iki sırada Samsung’un Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 modelleri ile karşılaşıyoruz. Üçüncü en çok satan cihaz Huawei Mate X3 olurken dördüncü sırada ise Honor Magic V2 yer alıyor.

2023 yılı markaların katlanabilir akıllı telefon pazar payları şu şekilde listelenebilir:

Samsung %66,4

Huawei: %11.9

Xiaomi: %5.3

Diğer: %16.4

TrendForce öngörüsüne göre katlanabilir telefon pazarı büyümeye devam edecek. 2023 yılında yaklaşık 16 milyona yakın gerçekleşen sevkiyat rakamlarının 2024 yılında 18 milyona yaklaşması öngörülmekte. Bu rakamlar gerçekleşirse bu yılın sonunda katlanabilir telefonlar, pazarın yaklaşık yüzde 2’lik payına sahip olacak.