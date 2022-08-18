Kendi Karakterini Yapabileceğiniz En İyi Avatar Yapma Siteleri!

Artık dünyamız dijital dünyaya geçmekte, birçok siteye veya farklı hesaplara giriş yapıp çıkıyoruz lakin bu tür sitelerde ve hesaplarda kendi avatarınızı yaratmanız mümkün. Bugün ki yazımızda sizlere kendi karakterini yapabileceğiniz en iyi avatar yapma siteleri nelerdir bahsedeceğiz.

Özellikle sosyal medyanın çoğalması ile kendi avatarınızı oluşturmanız gerekli aslında bu zorunlu bir işlem değil ama genelde bireyler bunu eğlencesine yapmaktalar. Bu işlemi yapmak için herhangi bir bilgi birikimine sahip olmanız gerekmiyor. Gelelim en iyi avatar yapma sitelerine.

Avataaars Generator

Kendi karakterini yapabileceğiniz en iyi avatar yapma siteleri arasında yerini alan Avataaars Generator eğlenceli bir şekilde kendi avatarınızı yaratmanıza yardımcı olur.

Face.co

Kendi karakterini yapabileceğiniz en iyi avatar yapma siteleri arasında yerini alan Face.co avatar yaratma konusunda en iyi siteler arasında yer almaktadır. Daha çok insansı yüz yaratmada kullanılır.

8BitIcon

Kendi karakterini yapabileceğiniz en iyi avatar yapma siteleri arasında yerini alan 8BitIcon diğer avatar yaratma sitelerinde biraz daha farklı olarak ön plana çıkmakta. Piksel şeklinde avatarınızı yaratabilirsiniz.

Powerpuff Yourself

Kendi karakterini yapabileceğiniz en iyi avatar yapma siteleri arasında yerini alan Powerpuff Yourself bildiğiniz gibi Powerpuff Girls çizgi filminden esinlenerek tasarlanmıştır.

South Park Avatar

Kendi karakterini yapabileceğiniz en iyi avatar yapma siteleri arasında yerini alan South Park Avatar gene bir çizgi dizi olan South Park dizisinden esinlenerek sizlere eğlenceli bir şekilde avatarınızı yaratmanıza yardımcı olur.

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