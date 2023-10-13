Kirin 830 yonga setleri nova 12 serisi ile gelecek

Huawei, daha önce 2023’te Kirin yonga seti olmayacağını belirtmesine rağmen, rotasını değiştirmiş görünüyor. Şirket bu yılın başlarında Kirin 9000S platformuna sahip Mate 60 serisini duyurdu ve şimdi muhtemelen Kirin 830 olarak adlandırılacak yeni bir yonga seti tanıtmayı planlıyor. Kirin 830 yonga setinin yıl sonunda nova 12 serisi ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Önceki sızıntılarda Kirin 830’dan bahsedilmiş olsa da, ilk kez piyasaya sürülmesi için bir zaman dilimine sahibiz. nova 12 ve nova 12 Pro modellerinin de posterlerinin sızdırılmış olması, Kirin 830 çipinin standart nova 12’ye özel olabileceğini düşündürüyor. Nova 12’nin üç arka kamera, 60 MP selfie kamerası ve 88W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

Söylentiler, Kirin 830’un performansının Qualcomm’un Snapdragon 778G veya Snapdragon 870 ile karşılaştırılabilir olacağını gösteriyor. Bununla birlikte, ABD’li şirketler kısıtlamalar nedeniyle 5G teknolojileri ve patentlerini içeren ticarete giremediğinden, Huawei’nin bir yan kuruluşu olan HiSilicon tarafından yonga seti üretimini etkileyebilecek önemli bir endişe yonga setinin üretimidir.