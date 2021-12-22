Küresel Xiaomi Redmi Note 11, Yakında Çıkacak!

Xiaomi’nin çok yakında uluslararası pazarlarda Redmi Note 11 serisini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Redmi Note 11 4G hakkında birçok bilgi gün yüzüne çıkıyor. Şimdi de Redmi Note 11 4G, küresel pazara çıkmak için bir sertifika aldı.

Redmi Note 11 4G’nin uluslararası modeli; 2201117TI ve 2201117TG model numaralarıyla BIS ve NBTC tarafından onay aldı. Bu sertifikalar, telefonun Hindistan ve Tayland’da da piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Ayrıca, telefonun Camera FV5 veritabanındaki listesi; F/2.0 diyafram lensi ve EIS ile 50MP ana kameraya sahip olacağını ortaya koyuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13,1 MP’lik bir kamera yer alacak.

Redmi Note 11, başka ülkelerde Redmi 10 2022 adıyla da görücüye çıkacak. Telefon Qualcomm Snapdragon 680 işlemci, 6.5 inçlik FHD + 90Hz ekran (LCD), Android 11 dayalı MIUI 12.5, stereo hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi, MicroSD kart yuvası, 5,000mAh batarya ve 18W hızlı şarj ile gelecek.