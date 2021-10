Laf Sokucu Sözler – Vurucu Kapak Sözler

Sosyal medya hesaplarınızdan sevmediğiniz ya da gönderme yapmak istediğiniz insanlara karşı paylaşmak istediğiniz laf sokucu sözler olabilir. Laf sokucu sözler kısa ve etkili olmasıyla tam olarak adrese teslim olabilecek sözlerdir. Laf sokan sözler arasından size ve yaşamış olduğunuz duruma en uygun sözü bularak büyük bir keyifle paylaşabilirsiniz. Kısa laf sokucu sözler, laf sokmak ve gönderme yapmak için kullanılan vurucu sözler kategorisine girer.

Laf sokucu sözler hemen hemen her konu için her alanda kullanılabilir. Her insanın yaşamış olduğu duruma uygun laf sokucu sözler bulunur. Bu kısa laf sokucu sözler ile gönderme yapmak istediğiniz insana uygun bir şekilde laf çarpma yapabilirsiniz. Bu yazımızda birbirinden güzel ve etkili laf sokucu sözler ile ilgili hazırlamış olduğumuz listeyi sizlerle paylaşacağız.

En Güzel Laf Sokucu Sözler

Salaklık renk olsa, sen gökkuşağı olursun!

Bеn istеdiğim sözü yazar, Sеn anladığın kadarını dinlеrsin Bеn istеdiğim gibi yaşar, Sеn yaşayamadığın kadarını izlеrsin.

Sıradaki şarkı burnundan gelsin.

Endamın yetmez, beyin şart şekerim!

İyi niyetimin son kullanma tarihi bitti.

Akıl vermeyi bırakıp, biraz huzur versen.

Bazı insanları hayata baktığı pencereden, atmalı.

Dur! Beynimi çıkarayım da eşit şartlarda konuşalım.

Zoruna gittiğini duydum. Güzel yer, ben de gitmiştim!

Eksik olmayın, dedik. Fazla olmaya başladınız. Hayırdır?

Ben insanları harcamayı iyi bilirim. Yeter ki bozuk olsun.

İki dakika insan ol desem zaman tutacak insanlar tanıyorum.

Ben doğuştan haklıyım, fakat hobi olsun diye tartışabiliriz.

İlla köpek olacağım, diyorsan; sadakati öğren, havlamayı değil!

Değil Eros’un oku; Zeus’un şimşeği girse, sen aşktan anlamazsın!

Şarap gibi kadın olsan kaç yazar, yanındaki adam turşu olduktan sonra.

Eğer ben güneş isem sen aysın. Benim doğduğum yerde sen batarsın.

İnsanlığa davet etsek yol tarifi isteyecek insanlar var.

Kimine göre kral, kimine göre yalanım. Unutmayın beyler adamına göre adamım.

El üstünde tuttum anlamadın. Ayaklar altında rahat mısın?

Apartman lambasının bile fark etmediği insanlarla uğraşıyoruz.

Senin gibi bozuklukları kumbarada biriktirir, geleceğe yatırım yaparım. Ha çok mu sıkıştım; hiç düşünmem hemen harcarım.

Ağır geliyorsa konuştuklarım, demek ki, boş değilmiş söylediklerim.

Akıllı olmayanı aklımla yenerim.

Hava attığın yerde benim rüzgarım eser.

Alem kaşar olmuş tost yapan yok.

Akıl vermeyi bırakıp biraz huzur verseniz.

Aklımı alabilirsen yüreğim bedava.

Dur hemen gitme! Daha ömrümü yiyecektin.

Ölüme güler gülüme ölürüm gülüm!

Yanımda bir kişilik yer var ama o kişilik sende yok.

Adımı avucuna yaz hatırladıkça yalarsın.

İstersem çare istemezsem bahane bulurum. Sen rahat ol!

Ben büyük ikramiyeyim herkese vurmam.

Biz saymayı fasulyeden öğrenmiş bir nesiliz. Kimleri fasulyeden sayacağımızı iyi biliriz.

Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemedim.

Bazıları ayakkabı numarası gibi, her numara var Allah için.

İnsanlar önce kendini, sonra haddini daha sonra da ne istediğini bilse hiç problem yaşanmayacak.

Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

Hesabını veremeyeceğin işlere kalkışma! Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

Tamam hiçbir şey bildiğin yok ama bari arada bir de olsa haddini bilsen diyorum.

Bazıları iyi bir küfrü hak etmek için o kadar çok emek veriyor ki, emeklerine saygı duyuyorum!

Karakter sahibi olmak, kurduğu cümlenin arkasında duran insanlar içindir. Sana karakter lafı ağır gelir!

“Dünyada kalan son insan olsan seninle çıkmam” diyorsun ama zaten son insan bensem sen yoksun geri zekalı.

Karakterim ve tavrımı birbirine karıştırmayınız. Karakterim “kim olduğumla” ilgilidir, tavrım “sizin kim olduğunuzla.

Ağır Kapak Sözler

İnsan bazen büyük hayallerini küçük insanlarla ziyan eder.

Erkek özlediğini söylemez! Oturur bir sigara daha yakar.

Menfaat çevresinde dost edinen, çile yolunda yalnız kalır.

Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, gün gelir en sağlam yerinden kopar. Canın yanar.

Bazı insanlar çamaşır suyu gibidir. İnsan yıpratmaktan başka bir işe yaramazlar.

Senin kaprislerini çekeceğime zikir çekerim en azından çektikçe sevap haneme işlerim.

Ben ağlarken yanımda yoksan ben gülerken gölge yapma.

Hamurunu bildiğim insanların şekilleriyle ilgilenmiyorum!

Kırılmış bir kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelir.

Ayaklarımda pranga var diye yanımda şaklabanlık yapıyorsun ya istediğimde prangaları çıkarabileceğimi unutuyorsun.

Hayatına giren herkese bir tanem diyorsan sen çokluk ile yokluk arasında ki farkı bilmiyorsun demektir.

Bel altında kalsaydı aklımız, ayaklar altında kalırdı adamlığımız.

İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür.

Sevebileceğim birine benziyordun dedi. Olsun dedim, sen de insana benziyordun.

Biz adamlığımızı ihtimaller üzerine kurmadık ki, İhanetler yüzünden yıkalım.

Değmeyecek birine dönüp bir daha bakmam ben. Adamsa notunu, hayvansa otunu verir giderim.

Laf Sokucu Anlamlı Sözler

Herkese layık olduğu değeri vereceksin, Öküze kravat takmanın alemi yok.

Gidişine illa bir isim koyacaksak, mal kaybı diyelim.

Kalitesiz olmak ayrı ucuz olmak ayrı, siz promosyonsunuz.

Mazin kirlenmişse, lekesi çoksa, güzelliğin neye yarar şerefin yoksa.

Şerefin kadar konuş desem, ömür boyu susacak insanlar tanıyorum.

Rolleriniz Çok Kaliteli Fakat, Karakteriniz Aşırı Ucuz.

Benimde güldüğüm zamanlar çok oldu ve gülüşlerim bazılarına fazlasıyla koydu.

Kendime yakışanı severim. Herkese yapışanı değil.

Yapında bozukluk varsa benden mimarlık bekleme!

Matematiği kötüydü ama çıkarlarını hesaplamada çok iyiydi.

Kuyruğuna çok sağlam basmış olmalıyım ki, hala havlıyorsun.

Geliyorum ama nereye? Elbette seni görmezden gelmeye.

Aklını alırdım ama ucuz mal bende alerji yapıyor.

Eskiden altını çizdiklerimin şimdi ise üstünü çiziyorum.

Göz göre göre atladık, düştük sandınız.

Şerefin kadar konuş desem, ömür boyu susacak insanlar tanıyorum.

Kendine bir karakter alsana. Hem israf yapmamış da olursun.

Emek harcadığın her insan gün gelip seni bozuk para gibi harcıyor.

Çok güzel yanlışlar yaptım, doğrular umurumda bile olmadı.

Ben Mevlana değilim kardeş, adam ol da gel!

Arkamdan konuşanların hepsi arkamda takılmaya devam etsin.

Çok talibim var diyenler; sevinmeyin! Ucuz malın alıcısı çoktur.

İktidarı ben olduğum bu hayatın muhalifliğini hiç kimseye yaptırmam.

Sen hala kabullenmedin mi sevap sandığın günahlarını!

Çakalların özgürlüğü Aslan yerden kalkana kadardır.

Bir zamanlar toz konduramadıklarım, şimdi kirden görünmez olmuş.

Eski Sevgiliye Kapak Sözler

Canımı yaktın diye gülümsüyorsun ya bekle ağlarken karşında kahkaha atmak için en güzel gülüşümü arıyorum.

Ey sevgili nedir yüzündeki acı yoksa kırılan hayallerim mi battı eline?

Güzelliğin göz ile seveni memnun kılar da, ruhuna aşık olmayan isteyene ne sunacaksın bebeğim?

Kime beni mutlu ediyorsun dedim ise mutsuzluğuma ışık tutan o oldu.

Kıyamam dediklerimiz bizi ince ince kıyıp pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavurdular.

Kendine ulaşılmaz görünümü verenler yere düşen parayı almak için neden alçalıyorlar?

Moralim çok bozuk; şu seni seviyorumlu fıkranı anlat da gülelim birazcık.

Eğer birisi seni aldatmışsa bu onun suçudur. Eğer o kişi seni pek çok kere aldatmışsa bu senin suçundur.

Benim bütünlemem yok sevgilim. Bir kere kaldın mı benden bir daha geçemezsin.

Sevgimin kıymetini bilmeyeni yokluğumla terbiye ederim.

Sana değer verip aşkı bulacağıma x’e değer veririm y’yi bulurum daha iyi.

Çok fazla konuşmaya gerek yok aslında. Sen, benden daha kötülerine layıksın..

“Zaman kaybıydın” demiştin bana. Ben zaman kaybıysam, sen de değer kaybısın. Verdiğim değerlere acıyorum, kendime değer verseydim eğer çok başka biri olurdum.

Sevgilisinin parası yok diye “tokum” diyen de vardır, “yokum” diyen de.

Bu saatten sonra ben başkası için yazarım, sen kendin için okursun!

Annesinin uyutup büyütemediğini ben mi adam edeceğim?

Yemin ederim senden başkasını sevmem demişti. Sıradaki yemin tükürüp de yalayanlara gelsin.

Ne der insanlar? Dünyaya gelsem bir daha, yine seni bulur yine seni severim. Ben gelsem bir daha dünyaya, bırak seni bulmayı yakınından bile geçmem!

Beş paralık yüreklerde yaşatmadık biz sevgiyi. Paha biçilemez kılıflarda sakladık en değerlilerimizi… Sen bunu ister anla, istersen anlama. Kapıyı suratına çarpacak bir kansız çıkacak karşına.

Sevgimi anlayamadın mı gözlerimdeki yaştan, atalarımız doğru demiş eşek ne anlar hoş laftan.

Beni Besmelesiz sevdin galiba. Nereden mi, anladım. Tipin bir yana kaymış, şerefin bir yana! Çarpılmış olma.

Benden sonra kiminle olursan ol; senin için “harika bir sevgilim var” diyecek. Ben de evet doğrudur. Çok temiz kullandım diyeceğim.

İtle çakalla uğraşacağıma, veteriner olup insan gibi görünen hayvanları tedavi etmeyi düşünüyorum.

Tavırlarınla birçok ağır küfürlü söz hak ediyorsun. Ama seni iplemez gülüşüm, senin gelmişini geçmişini tatmin etmeye yeter diye düşünüyorum.

Eskimişlerin yeri ya bit pazarı ya da antikacı. Ama senin yerin hurdacı.

Sevginle sevdiğin kadının aklını almalısın. Yarı yolda bırakıp ahını değil.

Yaşadıklarım, acılarım ağırdır benim, sen kaldıramazsın. Sen sadece yalanlarınla küçük mutluluklar yaşarsın.

Senin yakarak küle çevirdiğin kalbi, bir başkası üfleyerek can verir.

Havan kime koçum. Rüzgârın esmez bizim mekanda, alırım şefini 5 kuruşa.

Dansöz gibi kıvırma koçum, bi rahat dur da para takayım bir tarafına.

Akrabaya Laf Sokucu Sözler