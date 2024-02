Ana Sayfa » Oyun Last Epoch Tam Sürüm 21 Şubat’ta Yayında Oyun Last Epoch Tam Sürüm 21 Şubat’ta Yayında Emine Emre 11 Görüntüleme

2019 yılında Steam Erken Erişim aracılığıyla yayınlanmış olan aksiyon rol yapma oyunu, Diablo yapımına benzeyen Last Epoch, yeni bir fragman yayınladı. Erken erişim sürecini tamamlamış olan Last Epoch tam sürüm 21 Şubat’ta yayınlanıyor. 15 farklı karakter ile gelen oyun Eterra dünyasının çeşitli zaman dönemlerinde geçmekte. Last Epoch’un tam sürümü oyun dünyasında heyecanla beklenmekte olup, bu tam sürüm bizlere neler sunacak bakalım…

Last Epoch Tam Sürüm 21 Şubat’ta Yayınlanacak

Eleventh Hour Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Last Epoch’un yeni fragmanı oyun severleri heyecanlandırdı. Oyun hakkında birtakım detayların yer aldığı fragmanda Last Epoch’un erken erişim sürecinin bitişi ve artık tam sürüm zamanının geldiği de anlaşılmakta. Last Epoch 21 Şubat’ta tam sürümü ile oyun severlerin karşısına çıkarak harika bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Last Epoch, oyun severlerin yakından bildiği, izometrik aksiyon rol yapma oyunu olan Diablo ile benzerlik göstermekte. Last Eproch’un karakter sınıfları, oyundaki ortamlar ve yapılar Diablo’yu anımsatmakta. Aşağıda paylaşacağımız Last Eproch yeni fragmanından detayları inceleyebilirsiniz. Fragmanda da görüleceği üzere oyunda 15 farklı karakter sınıfı bulunmakta. Oyuncu, bu karakter sınıflarıyla birlikte zindanları keşfedip, yeni silahlar yaratabilmekte, ganimetleri avlayabilmekte ve beceri ağacının gücünden faydalanabilmektedir.

En beğenilen RPG oyunlarından biri olmaya aday Last Epoch fragmanı şu şekilde:

Last Epoch Oyunu Hakkında

Eleventh Hour Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Last Epoch, role playing game, bağımsız video oyunu, macera oyunu, nişancı oyunu, dövüş oyunu, adventure, early access kategorilerinde yer alan bir yapım olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem tek oyunculu modu hem de çok oyunculu moda sahip olan Last Epoch 2019 yılında Linux, Microsoft Windows ve Klasik Mac OS platformlarında erken erişim oyunu olarak yayınlanmıştır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 21 Şubat’ta da tam sürümü yayınlanacaktır.

Last Epoch yapımında oyuncu efsanevi ganimetlere sahip olmak için çeşitli maceralara atılabilecek ve silah üretebilmek için çevredeki kaynaklardan faydalanabilecek. Oyuncu karakterlerine seviye atlatabilecek ve her seviyede yeni becerilerin kilidini açabilecek. 120’yi aşkın kişiselleştirilebilir becerinin bulunduğu oyunda 20 tane de pasif kabiliyet bulunmakta.

Last Epoch kapsamında gerçek para de kullanılabilmekte. Gerçek para ile oyuncu çeşitli kozmetikler satın alabilecek. Ancak bu kozmetiklerin oyuncuya herhangi bir faydası bulunmuyor. Yani bu da pay to win yapısının Last Epoch’da olmadığının bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Monolith of Fate adı verilen bir oyun sonu sisteminin yer aldığı yapım hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modda oynanabilmekte. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamayı sevenler için Last Epoch iyi bir seçenek gibi görünmekte.