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Lava Blaze 2 Pro tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lava, Hindistan'da Blaze 2 Pro akıllı telefonunu sessizce tanıttı. Nisan ayında marka, Blaze 2'yi 8.999 Rupi (yaklaşık 108 $) fiyat etiketiyle duyurdu. Marka şimdi cihazın 90Hz ekran, Unisoc işlemci, 50 megapiksel çift kamera sistemi ve büyük pil gibi temel özellikleri sunan Pro sürümüyle geri döndü.

Ahmet Ekinler

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Lava Blaze 2 Pro tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

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Lava Blaze 2 Nisan ayında mütevazı bir ₹9,000 fiyat etiketiyle geldi, şimdi yükseltilmiş bir Pro modeli daha iyi bir kamera, daha fazla RAM ve biraz daha yüksek bir fiyatla, yaklaşık ₹10,000 ile geliyor. Telefon ilk olarak Hindistan’da çıkacağı için fiyatlandırma bu şekilde.

Kameradan başlayacak olursak, bir çift 2MP yardımcı ile birlikte 50MP ana modül kullanılıyor. Bu, normal Blaze 2’deki 13MP kameradan ve yalnızca bir 2MP modülden daha fazla. ön tarafta yer alana kamerası 8MP çözünürlükte ve önceki model ile aynı.

Diğer önemli değişiklik ise Lava Blaze 2 Pro‘nun standart olarak 6GB yerine 8GB RAM ile geliyor olması. Ayrıca 8GB sanal RAM ekleme seçeneği de mevcut. Yonga seti daha önce olduğu gibi aynı Unisoc T616 yonga seti, depolama alanı da aynı – 128GB dahili ve bir microSD kart aracılığıyla 256GB’a kadar daha fazla (hibrit bir çift SIM yuvası var). Telefon kutudan çıktığı gibi bloat-free, reklamsız Android 12 ile geliyor.

Pro modeli, normal kardeşiyle aynı ekrana, 720 x 1.600 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç IPS LCD ile geliyor. Cihazda kullanılan pil de aynı, USB-C üzerinden 18W şarj ile 5.000mAh. Bu doğrultuda tam şarj 2 saatten fazla sürüyor.

Pro modeli yine bir 4G telefon, Wi-Fi 5 (ac) ve Bluetooth 5.0 desteğinin yanı sıra 3,5 mm kulaklık girişine sahip. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma kilidi seçeneği de var.

Lava Blaze 2 Pro Cool Green, Thunder Black ve Swag Blue renklerinde satışa sunulacak. Kesin satışa sunulma tarihi henüz bilinmiyor, ancak gelişmeleri takip edeceğiz.

Lava Blaze 2 Pro Teknik Özellikleri

Ekran TipiIPS LCD
Ekran Çözünürlüğü720 x 1600 Piksel
Ekran PPI269 PPI
Ekran Tazeleme Oranı90 Hz
ChipsetUNISOC T616
RAM (Hafıza)8 GB
Dahili Depolama128 GB
İşletim SistemiAndroid 12
Arka Kamera50MP + 2MP + 2MP
Ön Kamera8MP
Video KayıtFull HD
Boyutlar163 x 75.2 x 8.5 mm
Ağırlık190 gr
Batarya5.000 mAh
Hızlı Şarj DesteğiVar – 18W
5G DesteğiYok
Bluetooth5.0
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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.

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