Lava Blaze 2 Pro tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lava Blaze 2 Nisan ayında mütevazı bir ₹9,000 fiyat etiketiyle geldi, şimdi yükseltilmiş bir Pro modeli daha iyi bir kamera, daha fazla RAM ve biraz daha yüksek bir fiyatla, yaklaşık ₹10,000 ile geliyor. Telefon ilk olarak Hindistan’da çıkacağı için fiyatlandırma bu şekilde.

Kameradan başlayacak olursak, bir çift 2MP yardımcı ile birlikte 50MP ana modül kullanılıyor. Bu, normal Blaze 2’deki 13MP kameradan ve yalnızca bir 2MP modülden daha fazla. ön tarafta yer alana kamerası 8MP çözünürlükte ve önceki model ile aynı.

Diğer önemli değişiklik ise Lava Blaze 2 Pro‘nun standart olarak 6GB yerine 8GB RAM ile geliyor olması. Ayrıca 8GB sanal RAM ekleme seçeneği de mevcut. Yonga seti daha önce olduğu gibi aynı Unisoc T616 yonga seti, depolama alanı da aynı – 128GB dahili ve bir microSD kart aracılığıyla 256GB’a kadar daha fazla (hibrit bir çift SIM yuvası var). Telefon kutudan çıktığı gibi bloat-free, reklamsız Android 12 ile geliyor.

Pro modeli, normal kardeşiyle aynı ekrana, 720 x 1.600 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç IPS LCD ile geliyor. Cihazda kullanılan pil de aynı, USB-C üzerinden 18W şarj ile 5.000mAh. Bu doğrultuda tam şarj 2 saatten fazla sürüyor.

Pro modeli yine bir 4G telefon, Wi-Fi 5 (ac) ve Bluetooth 5.0 desteğinin yanı sıra 3,5 mm kulaklık girişine sahip. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma kilidi seçeneği de var.

Lava Blaze 2 Pro Cool Green, Thunder Black ve Swag Blue renklerinde satışa sunulacak. Kesin satışa sunulma tarihi henüz bilinmiyor, ancak gelişmeleri takip edeceğiz.

Lava Blaze 2 Pro Teknik Özellikleri

Ekran Tipi IPS LCD Ekran Çözünürlüğü 720 x 1600 Piksel Ekran PPI 269 PPI Ekran Tazeleme Oranı 90 Hz Chipset UNISOC T616 RAM (Hafıza) 8 GB Dahili Depolama 128 GB İşletim Sistemi Android 12 Arka Kamera 50MP + 2MP + 2MP Ön Kamera 8MP Video Kayıt Full HD Boyutlar 163 x 75.2 x 8.5 mm Ağırlık 190 gr Batarya 5.000 mAh Hızlı Şarj Desteği Var – 18W 5G Desteği Yok Bluetooth 5.0