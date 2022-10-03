Lava Blaze 5G geldi: Hindistan’ın en ucuz 5G akıllı telefonu

Lava Blaze 5G bugün Hindistan Mobil Kongresi 2022 sırasında tanıtıldı. Şirket gerçek bir fiyat açıklamamasına rağmen Hindistan’ın en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu olacak. Cihaz, geçen ay tanıtılan Lava Blaze Pro‘dan birkaç farktan biri olan Mediatek Dimensity 700 yonga setinden güç alıyor.

Blaze 5G ayrıca 720p çözünürlüklü 90Hz yenileme hızına sahip 6.5” LCD ekrana ve yanda parmak izi tarayıcıya sahip. RAM 4 GB, depolama alanı 128 GB’dir. Bir microSD kart için bir yuva var.

Telefonun ayrıca arka tarafında 50 MP ana kamera ve önde 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Pil kapasitesi 5.000 mAh ve telefon kutudan Android 12 işletim sistemi ile çıkıyor.

Blaze 5G’nin diğer öne çıkan özellikleri arasında bir USB-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.1, iki SIM kart için yer ve Çift VoLTE yer alıyor.

Telefon, 24 Ekim’de kutlanacak olan Diwali için piyasaya sürülecek. Mavi ve Yeşil renklerde olacak ve şirkete göre “yaklaşık 10.000 INR”ye mal olacak – bu rakam yaklaşık 125 dolar’a denk geliyor.