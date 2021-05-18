Lenovo Legion Phone 2 Pro 18GB RAM Modeli Satışa Sunuluyor!

Geçen ay Lenovo, Lenovo Legion Phone 2 Pro olarak adlandırılan son amiral gemisi oyun akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Cihazın en üst versiyonu 18GB RAM ve 512GB dahili depolama ile geliyor.

Şimdi şirket, akıllı telefonun 18GB RAM modelini 20 Mayıs’tan itibaren satışa sunulacağını duyurdu. Fiyatlandırmaya gelince, cihaz kabaca 933 dolara mal oluyor.

Teknik özelliklere gelince, Lenovo Legion 2 Pro, 20.5: 9 en boy oranı, 2460 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü, 144Hz yenileme hızı, 720Hz dokunmatik yanıt hızı ve 3.8ms yanıt süresi sunan 6,92 inçlik bir Samsung E4 AMOLED ekrana sahip.

Cihaz Qualcomm Snapdragon 888 işlemci tarafından destekleniyor. Kamera yapılandırmasına gelince, 16 megapiksel f/2.2 123 derece ultra geniş açılı kamera ile birlikte bir OmniVision 64 megapiksel ana sensör sunuyor.

Ön tarafta, çerçevenin ortasından kayan 44 megapiksel f/2.0 sensör var. Telefon, 8K videoları 24 fps‘de ve 4K videoları 60 fps‘de kaydedebiliyor. Yavaş çekim videoları 1080p’de 240 fps’de kaydedebiliyor ve RAW formatında çekim yapabiliyor.