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Lenovo Legion Y70’in Resmi Görselleri Ortaya Çıktı

Legion Y70, ön tarafında delikli bir ekrana sahip. Önceki TENAA listesi, 6.58 inç AMOLED FHD+ ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Muhtemelen 144Hz'e kadar yüksek bir yenileme hızını destekleyecek. 13 megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Lenovo-Legion-Y70

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Lenovo, Lenovo Legion Y70 akıllı telefonunu 13 Ağustos’ta görücüye çıkacak. Lansmandan önce telefonun, tasarımına iyi bir bakış atmamızı sağlayan birkaç resmi görüntüsü ortaya çıktı.

Legion markası, Legion Y70’in bir oyun telefonu olacağını ortaya koyuyor. Ancak görüntüleri, Mart 2022‘de piyasaya çıkan Legion Y90’a kıyasla daha hafif bir cihaz olacağını gösteriyor. Çinli üretici, Y70’in üç renkte geleceğini onayladı: Buz Ruhu Beyazı, Titanyum Kristal Grisi ve Alev Kırmızısı.

Hatırlamak gerekirse, Y90’ın arka panelinin orta kısmında çift kamera kurulumu ve RGB ışık paneli vardı. Ancak Y70, sol üst köşede üçlü kamera ünitesi ile normal bir tasarıma sahip. Kamera kurulumu, OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro lensten oluşuyor.

Lenovo-Legion-Y70

Legion Y70, ön tarafında delikli bir ekrana sahip. Önceki TENAA listesi, 6.58 inç AMOLED FHD+ ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Muhtemelen 144Hz’e kadar yüksek bir yenileme hızını destekleyecek. 13 megapiksel ön kameraya sahip olacak.

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KaynakGame News 24

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