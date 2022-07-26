Lenovo Legion Y70’in Tasarımı Ortaya Çıktı

Lenovo bugün yeni Legion Y70 akıllı telefonunu gözler önüne serdi. Şirket ayrıca yeni Legion cep telefonunun Ağustos ayında piyasaya çıkacağını da doğruladı. Cihazın daha ince ve daha hafif bir tasarıma sahip olmasını bekliyoruz. Şirket, güçlü performans sunacağını iddia ediyor.

Şirket, akıllı telefonun arka kamera modülünü ortaya çıkaran bir poster paylaştı ve Ağustos ayında piyasaya çıkacağını da doğruladı. Poster, akıllı telefonun dikdörtgen üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını gösteriyor. Poster ayrıca akıllı telefonun OIS özellikli 50 megapiksel ana kameraya sahip olacağını da ortaya koyuyor.

Lenovo Legion Y70, 2400 × 1080 çözünürlük sunan 6.67 inç OLED ekranla donatılacak. Telefonda 68W hızlı şarjı destekleyen 4880mAh pil yer alacak. Cihazın yanda bir parmak izi tarayıcısına sahip olmasını bekliyoruz. Akıllı telefon 7.99mm kalınlığında ve 205 gram ağırlığında olacak. Gri ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa çıkacak.

Cihazın işlemcisi belirsiz çünkü CMIIT, telefonun 3.0GHz Snapdragon 8 Gen1 işlemci kullandığını gösteriyor ancak Geekbench 5 çalışan skoru bunun 3.2GHz Snapdragon 8+ Gen1 işlemci olduğunu gösteriyor. Muhtemelen 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolamaya sahip olacak.