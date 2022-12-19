Yapay Zeka destekli selfie görüntüleri oluşturmak için Lensa uygulaması nasıl kullanılır?

Son zamanlarda sosyal medyanızda Lensa’dan çok sayıda fotoğraf görmüş olabilirsiniz. Lensa, “sihirli avatarlar” dediği şeyi yaratabilen bir yapay zeka görüntü oluşturma uygulamasıdır. Bunlar, yüklediğiniz 10-20 selfie’den oluşturulan fotoğrafların sanatsal sunumlarıdır.

Uygulama, gerçek hayattaki bir sanatçı tarafından elle çizilmiş gibi görünen bir dizi avatar oluşturmak için görüntülerinizi işler. Lensa ayrıca, arka planınızı değiştirme, nesneleri kaldırma ve fotoğraflardaki kusurları silme seçeneği de dahil olmak üzere diğer fotoğraf düzenleme araçlarını içerir.

Kendi sihirli avatar setinizi indirmek istiyorsanız, ilgili adımlar, maliyeti ve Lensa’nın verilerinizi nasıl kullandığı hakkında bilmeniz gerekenler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdik. Kullanmadan önce veya çocuklarınızın kullanmasına izin vermeden önce iki kez düşünmek isteyebilirsiniz.

Lensa’da yapay zeka sihirli avatarları nasıl oluşturulur?

Uygulamayı iOS ya da Android’de indirin

Uygulama hem Apple App Store‘da hem de Google Play‘de mevcuttur ve Prisma Labs Inc. tarafından “Lensa: Avatar Maker, Editor” olarak adlandırılır.

Uygulamayı açın ve talimat kartlarına dokunun

Ekranda uygulamanın özelliklerini gösteren bir dizi kart görüntülenecektir. Sihirli avatarlara daha hızlı geçmek için “sonraki”ye dokunmaya devam edin

‘Başlayın’ı tıklayın (Get Started)

Bu, uygulama için kayıt işlemini başlatacak

“Ücretsiz dene ve abone ol” seçeneğine dokunmadan önce “Ücretsiz denemeyi etkinleştir” seçeneğini değiştirin

Lensa uygulamasını kullanmak için bir aboneliğe ihtiyacınız var, ancak neyse ki yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme süresi var. Ancak, yedi gün içinde iptal ettiğinizden emin olun, aksi takdirde sizden 189.99₺ ücret alınır.

Sihirli avatar kartında “Şimdi dene”yi ve ardından “Devam Et”i seçin

Bu sizi doğrudan sihirli avatarlar bölümüne götürecek ve özelliğin neyle ilgili olduğunu açıklayacaktır.

Talimatları okuyun ve “10-20 fotoğraf seçin”e dokunun

Mümkünse talimatları takip etmeye çalışın, aksi takdirde uygulama bazı tuhaf fotoğraflar oluşturabilir. Örneğin, yanlışlıkla tam vücut çekimi ekledim, bu da ikiden fazla bacaklı çizimlerimi oluşturdu.

Kendinize ait 10-20 resim seçin ve bunları içe aktarın

Sarı ‘İçe Aktar’ düğmesi görünmeden önce en az 10 tane seçmeniz gerekecek

Cinsiyetinizi seçiniz

Bu, uygulamanın ürettiği fotoğraf türlerini etkilemelidir.

Kaç tane avatar satın almak istediğinizi seçin

En ucuz seçenek 50 Avatar için 89,99 ₺’dir, ancak 100 veya 200 de alabilirsiniz. Satın alma işleminizi iOS/Google Play hesabınız aracılığıyla onaylamanız gerekebilir.

Lensa uygulamasının fotoğraflarınızı yüklemesini bekleyin

Bu devam ederken uygulamayı telefonunuzda açık tuttuğunuzdan emin olun.

Lensa uygulamasının fotoğrafları işlemesine izin verin

Şimdi uygulama yapay zeka ile işlenmiş görüntüleri oluşturmaya başlayacak. Bu benim için yaklaşık onbeş dakika sürdü, ancak siz başka şeyler yaparken uygulama arka planda çalışabilir.

Uygulamayı açın ve “Sihirli avatarlar”ı seçin ve ardından en yeni paketinize tıklayın

Ekranda göründüğünde avatar paketinize dokunun.

Avatarlarınıza göz atın ve beğendiklerinizi kaydedin

AI, Pop Art, Fantazi, Anime ve daha fazlasını içeren çok sayıda farklı stil üretir. Fotoğrafları indirip üzerlerine dokunarak tek tek seçebilir veya sağ üst köşedeki “Tümünü kaydet”i seçebilirsiniz.

Lensa sihirli avatarlarını ücretsiz olarak alabilir misin?

Üzgünüm hayır. Abonelik, yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz bir deneme sunarken, avatarlar için yine de en az 89,99₺ ödemeniz gerekecek.

Bir abonelik için faturalandırılmadan önce ücretsiz denemenizi iptal ederek ihtiyacınız olandan fazlasını ödemediğinizden emin olun.

Bunu, uygulamanın sol üst tarafındaki ayarlar çarkına dokunarak ve ardından “Planı yönet”i seçerek yapabilirsiniz.

Ücretsiz bir alternatif arıyorsanız ve çok sayıda görüntünüz yerine sadece bir tanesini kullanan Prisma uygulaması dikkate alınması gereken bir tanesidir. Sizi ödemeye teşvik edecek olsa da, istemleri görmezden gelebilirsiniz. Bu, iOS ve Android‘de mevcuttur.

Lensa uygulamasını kullanmak güvenli mi?

Lensa hakkında, özellikle verilerinizi nasıl sakladığı ve kullandığı konusunda bazı güvenlik endişeleri olmuştur. Yüzünüz, parmak izi gibi bir biyometrik veri biçimidir. Ve bir uygulamanın birden fazla fotoğrafına sahip olmasına izin vermek riskli bir iş olabilir. Bilmen gereken tam olarak da bu.

Her zaman olduğu gibi, gizlilik politikasını ve kullanım şartlarını tam olarak okumaya değer. Hiç kimse bunu yapmak istemez, ancak siz yapmazsanız, bir uygulamanın onunla paylaştığınız herhangi bir veriyle neler yapabileceğini bilemezsiniz.

Wired, Prisma Labs’ın CEO’su ve kurucu ortağı Andrey Usoltsev’e bir e-posta gönderdi ve kendisi, kullanıcılarının görüntülerinin saklanması hakkında şu açıklamayı yaptı:

Lensa, Stabil Difüzyon modelinin bir kopyasını kullanır ve ona her özel durumda yüklenen resimlerdeki yüzü tanımayı öğretir. Bu, her bir kullanıcı için ayrı bir model olduğu anlamına gelir. Kullanıcının fotoğrafları, avatarlar oluşturulur oluşturulmaz sunucularımızdan silinir. Sunucular ABD’de bulunmaktadır.

Elbette, bağımsız bir kuruluş doğrulamadan verilerin nasıl saklandığını kesin olarak bilmenin bir yolu yoktur. Aksi takdirde, söylediklerini yaptığına dair şirketin sözüne güvenmelisiniz.

İkinci olarak, uygulamanın erişmesine izin verdiğiniz şeyin sadece yüzünüz olmadığını unutmayın. Uygulamanın e-posta adresinize, adınıza, yaşınıza ve muhtemelen daha fazlasına erişebilmesi için Apple veya Google hesabınızı kullanarak kaydolmanız gerekir.

ESET Küresel Siber Güvenlik Danışmanı Jake Moore ile konuyu bağımsız bir şekilde ele aldığı açıklaması şöyle:

FaceApp gibi geçmişteki uygulamaların çalışması için çok sayıda izin ve verilere erişim talep etmesine benzer şekilde, insanların bu uygulamaların görüntülemesine, sahip olmasına, paylaşmasına ve hatta kâr elde etmesine izin verdiği şeyler konusunda çok dikkatli olmaları gerekir.

Kullanıcılar, Lensa’yı kullanarak, kullanıcının IP adresi ve cihazdaki tanımlama bilgileri gibi diğer potansiyel olarak tanımlanabilir bilgilerle birlikte bir veritabanına yerleştirilecek olan oluşturulan fotoğrafın sahipliğini bırakma izni verecek.

Bu istilacı veri koleksiyonu, algoritmalarını iyileştirmek için kullanılabilir, böylece kullanıcıları ve ilgili alışkanlıkları hakkında çok şey öğrenebilirler. Bu kişisel veriler genellikle reklamlarla kullanıcıları mikro olarak hedeflemek için kullanılır, ancak hassas ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ele geçirmek isteyen tehdit aktörleri için de ilginç bir hedef haline gelebilir.

Üçüncüsü, uygulama, çocukların resimlerini yüklememenizi ve müstehcen herhangi bir şey yüklememenizi önerir.

Sophia Smith-Galer, kullanıcıların, özellikle de kadınların, yüklenen resimler kullanıcıların boyunlarının altında deri göstermeyen resimleri olsa bile, hiperseksüelleştirilmiş resimler oluşturduğu durumlar olduğunu bildirdi.

Halihazırda kaydolduysanız ve şirketin sizinle ilgili herhangi bir veriyi tutma olasılığından endişe duyuyorsanız, privacy@lensa-ai.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Bir iPhone’da Lensa’nın iOS sürümünü kullananlar, uygulama içindeki gizlilik ayarlarından devre dışı bırakabilir. Çektiğiniz tüm fotoğrafları uygulama ayarlarından da silebilirsiniz, ancak bunları film rulonuzdan ve rulonun otomatik olarak yedeklediği tüm bulut depolama hizmetlerinden de silmek isteyebilirsiniz.