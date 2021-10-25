LG İlk Chromebook’unu Satışa Sunmaya Hazırlanıyor!

Chromebooklar son zamanlarda giderek daha popüler hale geldi. Çeşitli üreticilerin sunduğu pek çok seçenek olsa da, LG bu segmentte bir ürün piyasaya sürmedi. Fakat bu durum değişiyor.

LG bilgisayar sektöründe yeni değil. Çünkü LG Gram serisi ince ve hafif Windows PC’ler; çeşitli pazarlarda satılıyor ve genel olarak olumlu eleştiriler alıyor. LG, ürün yelpazesine bir de Chromebook ekleyecek.

LG Chromebook, markanın ilk Chromebook dizüstü bilgisayarı olacak. Ve sertifikasını aldığı Bluetooth Special Interest Group’un web sitesinde de ortaya çıktı. Bilgisayarın “11TC50Q” model numarasına ve Bluetooth 5.1‘e sahip olduğu dışında pek bir şey bilmiyoruz.

Şu anda bilinmeyen pek çok ayrıntı var ama en heyecan verici olanı LG Chromebook’un nasıl görüneceği de diyebiliriz. Tabii ki, teknik özellikler ve fiyat da önemli ama büyük ihtimalle cihaz piyasaya çıkana kadar bu detayları öğrenemeyeceğiz.

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