Ana SayfaTeknoloji HaberleriLG İlk Chromebook'unu Satışa Sunmaya Hazırlanıyor!

LG İlk Chromebook’unu Satışa Sunmaya Hazırlanıyor!

LG bilgisayar sektöründe yeni değil. Çünkü LG Gram serisi ince ve hafif Windows PC'ler; çeşitli pazarlarda satılıyor ve genel olarak olumlu eleştiriler alıyor. LG, ürün yelpazesine bir de Chromebook ekleyecek.

Ayşen Sıla

-

0
LG-Chromebook-

Chromebooklar son zamanlarda giderek daha popüler hale geldi. Çeşitli üreticilerin sunduğu pek çok seçenek olsa da, LG bu segmentte bir ürün piyasaya sürmedi. Fakat bu durum değişiyor.

LG bilgisayar sektöründe yeni değil. Çünkü LG Gram serisi ince ve hafif Windows PC’ler; çeşitli pazarlarda satılıyor ve genel olarak olumlu eleştiriler alıyor. LG, ürün yelpazesine bir de Chromebook ekleyecek.

LG Chromebook, markanın ilk Chromebook dizüstü bilgisayarı olacak. Ve sertifikasını aldığı Bluetooth Special Interest Group’un web sitesinde de ortaya çıktı. Bilgisayarın “11TC50Q” model numarasına ve Bluetooth 5.1‘e sahip olduğu dışında pek bir şey bilmiyoruz.

LG-Chromebook-

Şu anda bilinmeyen pek çok ayrıntı var ama en heyecan verici olanı LG Chromebook’un nasıl görüneceği de diyebiliriz. Tabii ki, teknik özellikler ve fiyat da önemli ama büyük ihtimalle cihaz piyasaya çıkana kadar bu detayları öğrenemeyeceğiz.

Bkz: Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook Tanıtıldı!

Önceki İçerikİşte Redmi Watch 2’nin Fiyatı – Pahalı Mı ?
Sonraki İçerikBu Özel Xiaomi MIX 4, Dünya Dışından Geldi!
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol
KaynakFuentitech

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.