LG UltraFine 4K OLED Monitöre 27 İnç Ekledi

LG, profesyonellere yönelik en yeni üst düzey UltraFine OLED 4K monitörlerini tanıttı ve bu sefer daha uygun fiyatlı olması gereken daha küçük bir sürümü var. Bunun da ötesinde, yeni modeller, kalibrasyonu ve aydınlık odalarda çalışmayı kolaylaştırmak için daha fazla aksesuarla birlikte gelir.

32 inçlik model, 1.000.000:1 kontrast oranı, gerçek 10 bit renk, 60Hz yenileme hızı ve DCI-P3 renk alanının yüzde 99‘u gibi özelliklerle öncekiyle hemen hemen aynı görünüyor. Daha önce olduğu gibi, OLED ekranlar için VESA DisplayHDR 400 True Black standardına da uygundur.

Göreceli parlaklık eksikliği ve büyük kontrast oranı, kısaca, içerik oluşturucular için bir OLED ekranın tavizlerini ve faydalarını gösterir. Bir yandan, 400 nit parlaklık ile UltraFine OLED, Apple’ın 5.000$ Pro Display XDR veya 5.000$ ASUS ProArt PA32UCG-K ekranı gibi çok daha parlak (1.000 nit +) mini LED ekranlara kıyasla HDR renk derecelendirmesi yapmak için zar zor yeterli.

Öte yandan, LG’nin OLED ekranı çok daha iyi kontrasta, mükemmel siyahlara ve sıfır çiçeklenmeye sahip çünkü her piksel ayrı ayrı aydınlatılıyor. Bu özellik, renk profesyonellerine bir görüntüdeki gerçek kontrast hakkında çok daha iyi bir fikir verebilir. Bu nedenle, özünde, alıcılar, bugünlerde özellikle video ile renk çalışması için önemli olan parlaklık ve kontrast arasında zor bir seçim yapmak zorunda.

Yeni 27 inçlik model, OLED’in ve diğer profesyonel özelliklerin (10 bit renk, yüzde 99 DCI-P3 ve 1.000,0000:1 kontrast oranı) avantajlarını daha düşük bir fiyata isteyenlerin ilgisini çekecek. Her iki ekran da temiz bir profesyonel tasarım, 90 W güç dağıtımlı USB-C ve dört USB bağlantı noktası gibi özellikler sunar. Ayrıca bir çift DisplayPort girişi ve bir HDMI bağlantı noktasıyla birlikte gelir. LG, ikincisi için ne tür bir şey olduğunu söylemiyor, bu yüzden muhtemelen HDMI 2.1 değil içerik oluşturma profesyonelleri için bu çok önemli değil.

Geçen yılki en büyük yükseltme, her iki monitörün de LG Calibration Studio yazılımıyla birlikte bir renk kalibrasyon sensörü (LG hangisi olduğunu söylemedi) içermesidir. Ayrıca, oda aydınlatmasına bağlı olarak görüntüyü daha iyi kontrol edebilmeniz için bir monitör başlığı ile birlikte gelirler. LG henüz fiyatlandırmayı açıklamadı, ancak mevcut 32 inçlik UltraFine Display OLED Pro Monitor’ün maliyeti 4.000 dolar, bu nedenle yeni modelde benzer bir fiyat görmeyi bekliyoruz. Bu arada 27 inçlik versiyon muhtemelen 2 bin dolar civarında olacak.

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