LG UltraFine OLED Pro monitör 2022 serisi tanıtıldı

LG, 2022 için UltraFine OLED Pro 4K monitörlerini tanıttı ve 31,5 inçlik modele ek olarak 27 inçlik bir monitör içerecek. 31,5 inçlik tek bir modelde bulunan 2021 modelinin fiyatı 3,999 dolar.

İki yeni monitörün fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte; 2022 Ocak’tan itibaren satışa sunulması bekleniyor. 27 inçlik modelin 4.000 doların altında fiyatlandırılabileceği ve bunun; pazarın bir kesimi için çekici olacağını tahmin ediyoruz.

LG Pro 4K OLED monitörler, henüz açıkça belirtilmese de, 60 Hz‘lik daha düşük ekran yenileme hızları nedeniyle oyun uygulamaları için uygun değil. 60Hz ekran yenileme hızı korunursa; bu ekranları film veya TV izlemek için kullanmak da biraz uğraştırıcı olacak. LG Pro OLED monitörler; gündüz aydınlatmalı ortamlarda veya hızlı hareket eden ekran etkinliği içeren içeriklerde kullanılmak üzere tasarlanmamış.

LG Pro OLED monitörlerin en önemli noktalarından biri; videoları veya fotoğrafları düzenlerken orijinal görünümlerini korumalarından kaynaklanıyor. Ayrıca kendi kendini kalibre eden sensörlere ve monitör kapaklarına sahip. LG Calibration Studio yazılımı, monitörün ayarlarını yapmak için kullanılıyor.

Bkz: LG UltraFine 4K OLED Monitöre 27 İnç Ekledi