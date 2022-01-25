LoL Skin Hilesi Ban Sebebi Mi?

Günümüzün en popüler MOBA tarzındaki oyunu olan League of Legends, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Özellikle oyun içerisinde yer alan şampiyonların kullandığı kostümler yani skinler güzel bir görünüm sağlıyor. Birçok kullanıcı kostümlere sahip olmak için para yatırmak yerine üçüncü parti yazılımlara başvuruyor. Peki LoL Skin hilesi yapmak ban sebebi mi? Bugünkü yazımızda sizlere bu konuyu anlatacağız.

LoL Skin hilesi birçok League of Legends oyuncusu tarafından kullanıldı ve sonrasında Riot Games bir açıklama ile birlikte bu tarz uygulamaların artık ban sebebi olabileceğini paylaşmıştı.

Dünya üzerinden popülerliğini sürdüren ve büyük turnuvalara ev sahipliği yapan League of Legends’ta önceleri tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabilen LoL Skin programları artık ban sebebi olduğundan dolayı kullanılması yasaklandı. LoL Skin dışında diğer üçüncü parti yazılımlar da hesabınızın kalıcı olarak kapatılmasına neden olabilir. Bu yüzden herhangi bir oyunda üçüncü parti bir uygulama kullanmadan önce birkaç kez düşünmeniz gerekiyor.

LoL Skin Hilesi PC’nizde Varsa Nasıl Silebilirsiniz?

Bilgisayarlarınızda LoL skin hilesi bulunuyor ve uygulamayı kaldırmayı bilmiyorsanız, aşağıda bulunan adımları takip ederek kaldırabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur ise LoL uygulamasını açmadan, LoL skin uygulamasını silmeniz gerekiyor. Bahsettiğimiz bu uygulamayı silmeden oyuna giriş yaparsanız, kullanmadığınız halde bile hesabınız kalıcı olarak uzaklaştırılabilir.

İlk olarak League of Legends’ı hangi yerel diske kurduğunuzu bulmalısınız. Program otomatik olarak yerel disk C’ye kurmakta ancak değiştirmiş olabilirsiniz. O yüzden masa üstüne gelen kısayol üzerinden League of Legends’ın dosya konumuna ulaşabilirsiniz.

Oyunu kurduğunuz yerel diski bulduktan sonra “ Fraps ” adında bir klasörü bulmalısınız.

” adında bir klasörü bulmalısınız. Bulduğunuz bu “Fraps” klasörünü kalıcı olarak bilgisayarınızdan silerseniz LoL skin hilesi artık bilgisayarınızdan kalkmış olacak.

Daha sonra yapmanız gereken adım ise bilgisayarı yeniden başlatmak.

Bilgisayarı başlatıp oyuna yeniden girdikten sonra “Ayarlar” bölümünden “Tam Onarımı Başlat” butonu yer alıyor, o butona tıklayıp League of Legends’ı sıfırdan onarmalısınız.

Bu yükleme bittikten sonra ise Riot Games’in kendi özel geliştirdiği dosya olan “ Hextech Onarım Aracını ” bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor.

” bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Hextech onarım aracına Riot Games’in kendi web sitesinden kolaylıkla ulaşabilir ve indirebilirsiniz.

Hextech onarım aracını bilgisayarınıza kurduktan sonra açmalı ve “ Başla ” butonuna tıklamalısınız.

” butonuna tıklamalısınız. Butona tıkladıktan sonra League of Legends’ın kurulduğu olduğu dosyayı bularak “ LeagueClient.exe ” dosyasını bulup, tıklayın.

” dosyasını bulup, tıklayın. Dosyayı açtıktan sonra Hextech onarım aracı bir yükleme yapacak. Bu yükleme bittikten sonra artık oyuna giriş yapabilirsiniz.

LoL Skin Hilesinden Ban Yersem Hesabım Tekrar Açılır Mı?

Eğer üçüncü parti yazılımı olan LoL skin uygulamasını kullandıysanız hesabınız kalıcı olarak banlanmıştır. Riot Ticket’a bir mazeret bildirseniz bile hile koruma sistemi sizleri banladığından dolayı hesabınızı tekrardan aktif hale getiremezsiniz. Eğer hesabınızda hiç kimse LoL skin uygulamasını kullanmadıysa ve sebepsiz yere banlandığınızı düşünüyorsanız destek ekibi ile iletişime geçebilir ve hesabınızın incelenmesini isteyebilirsiniz.

İnceleme sonunda hiçbir şekilde üçüncü parti yazılıma rastlanmazsa hesabınız tekrardan aktif hale getiriliyor ancak az önceki soruda da bahsettiğimiz gibi sizin bilgisayarınızdan değil de farklı bir bilgisayar üzerinde kendi hesabınıza giriş yapıp LoL Skin kullanmış olabilirsiniz. Bu şekilde destek ekibi ile iletişime geçmeden önce tüm işlemlerinizi gözden geçirmelisiniz.

Ayrıca bkz: LOL Nickleri İsimleri