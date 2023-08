Lord Of The Rings Oyunu Return To Moria Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Lord of The Rings’i ilk olarak çıkardığı filmler ile tanıdık. Sayısız ödül alan film kendisine oldukça fazla kitle edinmişti. Geçtiğimiz yıllarda ise oyun piyasasına adım atan şirket istediği verimi alamamıştı. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan Lord of the Rings Oyunu Return To Moria oyununa göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusuna gelecek olursak Return To Moria, Orta Dünya’nın Dördüncü Çağı zamanında yer alacak ve Moria’daki evlerini geri almaya çalışan bir grup Cücenin hikayesini anlatıyor.

Bildiğiniz üzere oyunda birden çok ırk bulunmakta bu ırklar arasında bulunan cüceler Moria’da yaşamaktaydılar. Balrog’un işgali sonrası dağılan cüceler vatanlarını geri almaya çalışacaklar.

Oyunun yapımcılarından yapılan açıklamaya göre Return To Moria The Lord of the Rings Gollum’dan sonra serinin en büyük ikinci oyunu olacak.

Lord Of The Rings Oyunu Return To Moria, 24 Ekim’de Epic Games Store ve PlayStation 5’e özel olarak çıkacak. Oyunun Xbox Series X|S sürümü ise 2024’ün başlarında çıkması planlanmakta.