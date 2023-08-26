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Lord Of The Rings Oyunu Return To Moria Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Lord Of The Rings Oyunu Return To Moria, 24 Ekim’de Epic Games Store ve PlayStation 5’e özel olarak çıkacak. Oyunun Xbox Series X|S sürümü ise 2024’ün başlarında çıkması planlanmakta.

Mustafa

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Lord Of The Rings Return To Moria

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İlk olarak oyunun konusuna gelecek olursak Return To Moria, Orta Dünya’nın Dördüncü Çağı zamanında yer alacak ve Moria’daki evlerini geri almaya çalışan bir grup Cücenin hikayesini anlatıyor.

Bildiğiniz üzere oyunda birden çok ırk bulunmakta bu ırklar arasında bulunan cüceler Moria’da yaşamaktaydılar. Balrog’un işgali sonrası dağılan cüceler vatanlarını geri almaya çalışacaklar.

Oyunun yapımcılarından yapılan açıklamaya göre Return To Moria The Lord of the Rings Gollum’dan sonra serinin en büyük ikinci oyunu olacak.

Lord Of The Rings Oyunu Return To Moria, 24 Ekim’de Epic Games Store ve PlayStation 5’e özel olarak çıkacak. Oyunun Xbox Series X|S sürümü ise 2024’ün başlarında çıkması planlanmakta.

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Assassin’s Creed Mobil Oyun Fragmanı Yayınlandı!
Mustafa
Mustafa
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