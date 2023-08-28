M3 İşlemcili iPad Pro İçin Geri Sayım Başladı!

Apple, 12 Eylül tarihinde yapacağı etkinlik ile beraber iPhone 15 serisini tanıtacak. Yapılacak etkinlikle iPhone 15 serisinin yanı sıra OLED ekran ve M3 işlemcili sahip iPad Pro modeli de tanıtılacak.

Apple, her yıl olduğu gibi Eylül ayında gerçekleştireceği lansman ile beraber yeni ürünlerini teknoloji dünyasına tanıtacak. Teknoloji meraklıları yaklaşan etkinlik için oldukça heyecanlı durumda. En büyük ilgiyi iPhone 15 çekse de, M3 işlemcili iPad Pro modeli de yenilenen tasarımı ile birçok insan tarafından dört gözle bekleniyor.

Yapılan haberlere göre, iPad Pro modeli M3 işlemci ile beraber gelecek. Modelde tek yenilik bu olmayacak. Tasarımsal ve ekran özellikleri açısından bu modelde daha iyi renk doğruluğu, daha optimize parlaklık seçeneği ve değişen çerçeve tasarımı bizleri bekliyor. Ayrıca serinin diğer modellerine göre daha iyi bir batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği ile gelmesi bekliyor.

Apple, yeni iPad Pro serisinde OLED ekran ile karşımıza çıkacak. Apple, önceki serilerinde LCD ekran kullanıyordu. Bu durum birçok kullanıcı tarafından markaya eleştiri olarak gelince Apple, yeni nesil iPad Pro modellerinde OLED ekrana geçmeyi tercih etti.

Tanıtıma kısa bir süre kalmasına rağmen Apple tarafından iPad Pro için henüz resmi açıklamalar gelmedi. Söylentiler her ne kadar iştah kabartıcı olsa da, ilerleyen dönemde resmi açıklamanın yapılmasıyla her şey netleşecek.

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