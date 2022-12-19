MacOS’ta Düzenlemeleri Fotoğraflara Kopyalama ve Yapıştırma

Apple, macOS Ventura’da Fotoğraflar uygulamasına bazı dikkate değer iyileştirmeler getirdi; bunlardan biri, yaptığınız düzenlemeleri bir görüntüye kopyalayıp ardından diğer resimlere yapıştırma yeteneğidir. Nasıl yapıldığını öğrenmek için lütfen okumaya devam edin.

Aynı şekilde düzenlemek istediğiniz birden fazla fotoğrafınız varsa veya bir fotoğrafta başka bir fotoğrafta çoğaltmak istediğiniz değişiklikleri yaptıysanız, macOS 13’te “Fotoğraflar” uygulamasındaki yeni düzenlemeleri kopyala ve yapıştır araçlarını kullanabilirsiniz.

‌Fotoğraflar‌ uygulamasındaki yeni seçeneği kullanmak için önce bir görsel açın, ardından Düzenle‘ye tıklayın ve üzerinde istediğiniz ayarlamaları yapın. İşiniz bittiğinde, Bitti‘ye tıklayın ve ardından menü çubuğundan Görüntü -> Düzenlemeleri Kopyala‘yı seçin.

Ana görüntü kitaplığı görünümüne dönün, ardından onları yapıştırmak istediğiniz görüntüyü seçin. (Alternatif olarak, Komut tuşunu basılı tutarken birden çok görüntü seçin.) Son olarak, değişiklikleri seçilen tüm görüntülere uygulamak için menü çubuğundan Görüntü -> Düzenlemeleri Yapıştır‘ı seçin. Hepsi bu kadar.