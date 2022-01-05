Mark Levinson’ın İlk kulaklığı CES 2022’de Tanıtıldı!

Üst düzey otomotiv ses sistemleriyle tanınan Harman’ın sahip olduğu ses şirketi Mark Levinson, ilk kulaklık seti olan No. 5909’u piyasaya sürdü. 999 dolar fiyatla gelen kulaklıklar; yüksek çözünürlüklü ses uyumluluğu; adaptif aktif gürültü engelleme (AANC) özelliğiyle geliyor. Kırmızı, “buz kalaylı” ve siyah renklerde mevcut olan 5909 No.lu 4 Ocak’tan itibaren; seçkin perakendecilerde olacak.

Mark Levinson’ın lüks ses konusundaki itibarına uygun olarak, No. 5909 kulaklıklar, hem kafa bandında hem kulak yastıklarında gerçek deri ile anodize alüminyumdan meydana gelmiş. Tam olarak şarj olduklarında, ANC kapatıldığında 34 saate ve açıkken 30 saate kadar pil ömrüne sahip olmalarını bekliyoruz. Hızlı şarj seçeneği, 15 dakikalık şarjla ek altı saatlik ekstra oynatma süresi vaat ediyor.

Ayrıca 20 Hz’den 40 kHz’e kadar tüm frekansları yeniden üreterek; onlara yüksek çözünürlüklü ses oluşturma yeteneği de vaat ediyor. En iyi sonuçlar isteğe bağlı kablolu bağlantı yoluyla geliyor. Ancak Sony’nin LDAC Bluetooth codec bileşeninin (AAC ve aptX’e ek olarak) dahil edilmesi sayesinde; kablosuz yüksek çözünürlüklü ses de mükemmel ses çıkarıyor.

5909 numaralı AANC sisteminin iOS ve Android için Mark Levinson uygulamasından seçilebilen üç modu va ve ister konuşma ister konuşma ister harici seslerin içeri girmesine izin vermek istediğinizde kulaklığın Ambient Aware (şeffaflık) modunu etkinleştirebilirsiniz.

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