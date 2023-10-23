Mediatek Dimensity 9300 Yonga Seti AnTuTu’da rekor kırdı

Mediatek, benzersiz bir sekiz çekirdekli CPU yapılandırmasına sahip olan ve merakla beklenen Dimensity 9300 yonga setini piyasaya sürmenin eşiğinde. Geçtiğimiz günlerde, bu platformun performansı AnTuTu‘nun veritabanında ortaya çıkarak 2 milyonun üzerinde benzeri görülmemiş bir puan elde etti. Daha da etkileyici olan, her bir bileşenin olağanüstü performansıdır.

Dimensity 9300’ün kalbindeki CPU, muhtemelen 1+3+4 küme yapılandırmasında düzenlenmiş 4 Cortex-X4 birimi ve 4 Cortex-A720 çekirdeğinden oluşmaktadır. Bu kurulumda “küçük” Cortex-A520 birimlerinin bulunmaması dikkat çekicidir.

Bu testte kullanılan cihazın tanımlanamadığını ve model numarasının net bir ipucu vermediğini belirtmek önemlidir – bu bir test birimi olabilir. Bu özel ünite, Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışan 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile donatılmıştır.

Dimensity 9300’ün AnTuTu puanı, mobil performansta yeni bir kilometre taşı oluşturarak, bu kıyaslama platformunda 2.000.000 eşiğini aşan ilk telefon örneğini işaret ediyor. Tek tek bileşenler Snapdragon 8 Gen 2’ninkilerle karşılaştırıldığında, farklar çarpıcıdır. Dimensity 9300’ün CPU’su Snapdragon muadilinden %65 daha iyi performans gösterirken, GPU %55’lik bir artış sağlıyor ve LPDDR5X RAM ile UFS 4.0 depolama kombinasyonu hızda %33’lük bir artış sergiliyor. Ayrıca Dimensity 9300’ün UX performansı %50’lik kayda değer bir iyileşme ile rakiplerini geride bırakıyor.

Bu kıyaslama rakamları donanımın ham performans yeteneklerini yansıtırken, verimli soğutma çözümleriyle tamamlanmadığı sürece gerçek dünya deneyimlerinin bu kadar dramatik farklılıklar göstermeyebileceğini akılda tutmak önemlidir. Şu an itibariyle Mediatek, Dimensity 9300’ün piyasaya çıkış tarihini ve bu güçlü yonga setine sahip olacak ilk akıllı telefonları henüz resmi olarak açıklamadı. Mobil meraklılar, bu yeni sürümle birlikte akıllı telefon performansında heyecan verici yeni bir dönemi kesinlikle dört gözle bekleyebilirler.