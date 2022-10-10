Günümüzde birden fazla oyun kategorisi bulunmakta bu oyunlar arasında strateji oyunlarının yerini unutmamak gerekir. Oldukça zevkli ve sürükleyici olan bu tür oyunlar sizlerin uyguladığı taktikler sonucu hareket etmektedir Fakat bu tarz oyunlar oldukça fazla zamanınızı alabilir kısa yoldan zevkli bir oyun oynamak istiyorsanız hile kullanımı yapabilirsiniz.. Bugünkü yazımızda sizlere Medieval Total War 2 hileleri nelerdir bahsedeceğiz.
İlk olarak oyunumuzu bir tanıyalım Medieval 2: Total War, 2002 yılında çıkan Medieval: Total War ‘ın devamı olarak çıkarılmıştır. Creative Assembly’nin Total War dizisindeki dördüncü oyunu olarak bilinir. Oyun 2006 yılında tamamlanmış ve piyasaya çıkmıştır. Oyun içindeki tarih aralığı ise 1080 ve 1530 yılları arasında geçmektedir. Gelelim oyun içinde ki bazı hilelere.
Medieval Total War 2 Hileleri
- toggle_fow: Savaş sislerini açma hilesi
- show_cursorstat: koordinatları görme hilesi
- madras: Seçilen ünite veya şehre fil verme hilesi
- add_money: Girdiğiniz rakam kadar altın ekleme hilesi
- vindaloo: Seçilen ünite veya şehre Elephant Rocketeer hilesi
- rogan: Seçilen ünite veya şehre Elephant Artillery ekleme hilesi
- create_unit < ünite numarası> : Belirtilen üniteyi oluşturma hilesi
- give_ancillary: Belirtilen karaktere istenilen yardımcıyı atma hilesi
- istanbul: Seçilen ünite veya şehre Monster Bombard ekleme hilesi
- process_cq <şehir kademesi>: Şehri istenilen kademeye çıkartma hilesi
- george: Seçilen ünite veya şehre Mercenary Monster Ribault ekleme hilesi
- houston: Seçilen ünite veya şehre Mercenary Rocket Launcher ekleme hilesi
- add_population <şehir adı>: İstediğiniz şehre istediğiniz miktarda nüfus ekleme hilesi
- Reset stuck character character_reset: Haritada sıkışan karakteri bulunduğu yerden çıkarma hilesi
- move_character: Seçtiğiniz karakteri belirtilen koordinatlara gönderme hilesi
Yukarida ki verdiğimiz hileler ile oynadığınız oyunu oldukça keyifli ve rakibinizden oldukça fazla bir üstünlük ile oyunda vakit geçirmenizi sağlayacaktır.
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