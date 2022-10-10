Günümüzde birden fazla oyun kategorisi bulunmakta bu oyunlar arasında strateji oyunlarının yerini unutmamak gerekir. Oldukça zevkli ve sürükleyici olan bu tür oyunlar sizlerin uyguladığı taktikler sonucu hareket etmektedir Fakat bu tarz oyunlar oldukça fazla zamanınızı alabilir kısa yoldan zevkli bir oyun oynamak istiyorsanız hile kullanımı yapabilirsiniz.. Bugünkü yazımızda sizlere Medieval Total War 2 hileleri nelerdir bahsedeceğiz.

İlk olarak oyunumuzu bir tanıyalım Medieval 2: Total War, 2002 yılında çıkan Medieval: Total War ‘ın devamı olarak çıkarılmıştır. Creative Assembly’nin Total War dizisindeki dördüncü oyunu olarak bilinir. Oyun 2006 yılında tamamlanmış ve piyasaya çıkmıştır. Oyun içindeki tarih aralığı ise 1080 ve 1530 yılları arasında geçmektedir. Gelelim oyun içinde ki bazı hilelere.

Medieval Total War 2 Hileleri

toggle_fow: Savaş sislerini açma hilesi

show_cursorstat: koordinatları görme hilesi

madras: Seçilen ünite veya şehre fil verme hilesi

add_money: Girdiğiniz rakam kadar altın ekleme hilesi

vindaloo: Seçilen ünite veya şehre Elephant Rocketeer hilesi

rogan: Seçilen ünite veya şehre Elephant Artillery ekleme hilesi

create_unit < ünite numarası> : Belirtilen üniteyi oluşturma hilesi

give_ancillary: Belirtilen karaktere istenilen yardımcıyı atma hilesi

istanbul: Seçilen ünite veya şehre Monster Bombard ekleme hilesi

process_cq <şehir kademesi>: Şehri istenilen kademeye çıkartma hilesi

george: Seçilen ünite veya şehre Mercenary Monster Ribault ekleme hilesi

houston: Seçilen ünite veya şehre Mercenary Rocket Launcher ekleme hilesi

add_population <şehir adı>: İstediğiniz şehre istediğiniz miktarda nüfus ekleme hilesi

Reset stuck character character_reset: Haritada sıkışan karakteri bulunduğu yerden çıkarma hilesi

move_character: Seçtiğiniz karakteri belirtilen koordinatlara gönderme hilesi

Yukarida ki verdiğimiz hileler ile oynadığınız oyunu oldukça keyifli ve rakibinizden oldukça fazla bir üstünlük ile oyunda vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

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