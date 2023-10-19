Meizu 20 Classic’i Tanıttı: Özellikleri ve Fiyatı

Geely otomotiv grubuna bağlı akıllı telefon üreticisi Meizu, canlı renk seçenekleri ve etkileyici 16GB RAM seçeneği sunan en yeni akıllı telefonu Meizu 20 Classic‘i tanıttı.

Meizu 20‘nin bir evrimi olan Meizu 20 Classic, çekici renk seçenekleri ve artırılmış RAM kapasitesi ile yeni bir yaklaşım sunuyor.

Kaputun altında, Meizu 20 Classic müthiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılmıştır ve merkezinde 6.55 inç OLED ekran bulunmaktadır. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğe, 144Hz’e kadar ulaşabilen yenileme hızına ve yüksek çözünürlüklü 32MP f/2.45 selfie kamerasına ev sahipliği yapan gizli bir deliğe sahip.

Arka panelde Meizu 20 Classic, üçlü kameraya eşlik eden bir halka-LED flaşa sahiptir. Birincil atıcı, 16MP ultra geniş lens ve 5MP derinlik sensörü ile tamamlanan 50MP ile etkileyicidir. Bu cihaza güç veren, 67W’a kadar hızlı şarjı destekleyen sağlam bir 4.700mAh bataryadır.

Meizu 20 Classic, selefiyle birçok özelliği paylaşırken, verimli sıcaklık yönetimi için bir VC (Buhar Odası) ile geliştirilmiş 4.000 metrekarelik dahili soğutma sistemi ile çekiciliğini koruyor. Android 10 tabanlı Flyme 13 işletim sistemi üzerinde çalışan bu telefon, Meizu Flyme Auto sistemi sayesinde belirli araçlarla sorunsuz entegrasyon da sunuyor.

Dikkat çekici güncellemelerden biri de Yeşil, Demir Grisi ve Beyaz gibi canlı yeni renk seçenekleriyle geliyor. Bu varyantlar cilalı arka panellere ve göz alıcı bir dokunuş için panele gömülü stilize bir Meizu logosuna sahiptir.

Meizu 20 Classic iki farklı konfigürasyonda sunuluyor: 3.099 CNY fiyatlı 16GB RAM ve 256GB depolama versiyonu ya da 3.399 CNY fiyatlı 16GB RAM ve 512GB depolama modeli. İlgilenen müşteriler bu akıllı telefonu Meizu web sitesinde ve Çin’deki belirli perakende ortaklarında bulabilirler.