Meizu Bu Sene Yeni Amiral Gemisiyle Fırtınalar Estirecek

Bu ayın başlarında, iki yeni Meizu telefonunun TENAA tarafından onaylandığını bildirmiştik. Meizu normalde bir yılda sadece iki yeni telefon satışa sunar. Bu nedenle iki telefonu bir arada görmek biraz sürpriz oldu.

Yeni bilgilere göre Meizu satış stratejisini değiştirebilir. Söylentiler, Meizu’nun sene başında görücüye çıkan Meizu 18 akıllı telefonundan bile güçlü bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.

TENAA tarafından onaylanan telefonlardan biri de bu yeni amiral gemisi olabilir. Kaynak, yeni amiral gemisinin daha güçlü olacağını söylediğinden telefonun, üreticilerin ikinci yarı amiral gemisi telefonlarında kullandıkları Snapdragon 888 Plus işlemciden güç almasını bekleyebiliriz.

Meizu 18 Pro

Yeni Meizu telefonunun isminin ne olacağını henüz bilmiyoruz ancak birkaç tahminimiz var. Meizu, bu yılın başlarında satışa sunulan Meizu 18’e ithafen Meizu 18s veya Meizu 18T ismini kullanabilir. Veya yepyeni bir telefon ismiyle satışa sunabilir.

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