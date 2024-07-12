Merakla Beklenen Google Pixel 9 Telefon Fiyatları Ortaya Çıktı

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Google Pixel telefon modelin 9. serisi yakında piyasaya sunulacak. Daha önce medyaya yansıyan bilgilere göre Google’ın yeni telefon serisi 13 Ağustos’ta tanıtılacak. Merakla beklenen Google Pixel 9 telefon fiyatları ve cihazların bazı özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Google Pixel 9 Telefon Fiyatları Ortaya Çıktı

Google’ın yeni telefon serisi; Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve 9 Pro Fold modelleri ile gelecek. Lansmana kısa bir süre kala çıkan sızıntılara göre serinin pro ve Pro Fold model fiyatlarının hemen hemen aynı kalacağı ancak standart versiyonun daha pahalı olacağı görülmekte. Samsung’un çok konuşulan etkinliğinin ardından şimdi sıra Google’ın etkinliğine geldi. Bu etkinlikte de Google yeni nesil cihazlarını tanıtacak.

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Yukarıda da söylediğimiz gibi lansmandan önce fiyatlar ortaya çıktı. Fiyatların yanı sıra cihazların renk seçenekleri de belli oldu. Fransa’dan gelen bu sızıntı habere göre Pixel 9 serisi modellerinin fiyatları ve renk opsiyonları şu şekilde sıralanabilir:

Google Piksel 9, dört renk seçeneği ve 2 farklı depolama alanı seçeneği ile gelmekte. Bunlar 128 GB ve 256 GB depolama alanı; renk seçenekleri ise volkanik siyah (obsidiyen), cosmo, mojito ve porselen. Pixel 9 fiyatı ise 128 GB’lık versiyon yaklaşık 900 Euro; 256 GB’lık versiyon ise yaklaşık 1000 Euro.

Google Piksel 9 Pro renk seçenekleri kısmında porselen, ela, volkanik siyah ve pembe bulunmakta. 3 farklı depolama alanı ile gelen modelde fiyatlar ise alan büyüklüğüne göre farklılık göstermekte. 128 GB’lık versiyon yaklaşık 1100 Euro, 256 GB’lık versiyon yaklaşık 1200 Euro ve 512 GB depolama alanına sahip olan versiyon ise yaklaşık 1330 Euro şeklinde fiyatlandırılmış durumda.

Piksel 9 Pro XL 1 TB Versiyonu 1690 Euro Seviyesinde

Google Piksel 9 Pro XL modelinin 128 GB’lık ve 512 GB’lık modellerinde renk seçenekleri porselen, obsidyen ve ela şeklinde. 256 GB’lık versiyonda ise bu seçeneklerin yanı sıra bir de pembe rengi eklenmekte. Fiyatlara baktığımızda ise 9 Pro XL modelinin 128 GB’lık varyantı 1200 Euro seviyelerinde, 256 GB’lık varyant fiyatı yaklaşık 1300 Euro seviyelerinde ve 512 GB’lık varyantta ise 1430 Euro seviyelerinde. 1 TB depolama alanına sahip modelde ise fiyat 1690 Euro civarında ve bu varyant renk olarak da yalnızca obsidyen ile gelmekte.

Google Pixel 9 Pro Fold modeli tüm varyantlarda obsidyen ve porselen renk opsiyonları sunmakta. 2 farklı depolama alanı büyüklüğü ile gelen model, 256 GB’lık versiyonu 1900 Euro seviyesinde ve 512 GB’lık versiyonu ise 2030 Euro civarında.

Google Pixel 9 Serisi Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel 9 serisi fiyatları pixel 8 serisi ile karşılaştırıldığında Pro ile Fold modellerinin fiyatlarında pek bir değişim görülmemekte. Bunun yanı sıra yukarda listelediğimiz fiyatlar Fransa fiyatları yani ülkemizde bu cihazların fiyatları ne kadar olacak henüz belli değil. Bununla birlikte Avrupa bölgesinde fiyatların aşağı yukarı bu şekilde olması bekleniyor.