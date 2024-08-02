Ana Sayfa » Akıllı Telefon Merakla Beklenen Xiaomi 15 Pro ve 15 Ultra Batarya Özellikleri Belli Oldu! Akıllı Telefon Merakla Beklenen Xiaomi 15 Pro ve 15 Ultra Batarya Özellikleri Belli Oldu! Emine Emre 3 Görüntüleme

Xiaomi üst seviye, amiral gemisi telefon konusunda piyasada oldukça sağlam bir yer sahip. Markanın yeni serisi Xiaomi 15 modelleri 2024 yılının sonlarına doğru tanıtılacak. Merakla beklenen serinin en iyi modelleri olan Xiaomi 15 Pro ve 15 Ultra batarya özellikleri belli oldu. Sızıntılarla ortaya çıkan nitelikler de yeni Xiaomi telefonları bekleyenleri oldukça heyecanlandırdı. İşte 15 Pro ve Ultra hakkında bilinen detaylar…

Merakla Beklenen Xiaomi 15 Pro ve 15 Ultra Batarya Özellikleri Belli Oldu!

Xiaomi 2024 Ekim ayında yeni serisi Xiaomi 15’i tanıtacak. Seri kapsamında Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro ve Xiaomi 15 Ultra modelleri yer almakta. Amiral gemisi telefon modelleri olan Xiaomi 15 Pro ve Xiaomi 15 Ultra hakkında şimdiye dek birtakım özellikler ortaya çıktı. Şimdi ise söz konusu telefonların batarya özellikleri belli oldu.

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Akıllı telefon piyasasında doğru sızıntı haberleri ile tanınan Digital Chat Station, 15 pro ve 15 Ultra batarya özellikleri hakkında bazı duyumları paylaştı. Söz konusu sızıntılara göre cihazlar 6000 mAh ve 6200 mAh kapasitelerinde batarya ile gelecek. Bunlardan 6000 mAh gücünde olanının Xiaomi 15 Pro’da, 6200 mAh gücünde olanının ise 15 Ultra’da kullanılacağı düşünülmekte.

Güçlü bataryalar ile gelecek olan bu modeller sabırsızlıkla beklenmekte. Xiaomi her yıl yeni serinin Ultra modelini Şubat ayında tanıtmakta. Yani Xiaomi 15 ve 15 Pro Ekim’de gelse de 15 Ultra’nın Şubat ayına kalması muhtemel. 15 pro ve 15 Utra modelinin Qualcomm’un yeni çıkaracağı işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile gelmesi bekleniyor. Buradan anlayacağımız üzere cihazlar oldukça güçlü olacak.

Ekim’de Xiaomi Pad 7 Serisi de Tanıtılacak!

Xiaomi 15 Pro modeli hakkında ortaya çıkan bir diğer detay ise kamera özellikleri hakkında. Bu kapsamda cihazın arka kamera kurulumunda; 50 MP çözünürlüklü ana kamera, 50 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 50 MP’lik telefoto kamera barındıracağı söylenebilir. Cihazlar hakkında yeni duyumlar geldikçe biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.

Xiaomi’nin Ekim ayında gerçekleştireceği etkinlikte 9000 mAh’lık güçlü bir kapasiteye sahip batarya ile gelecek olan tablet modelini de tanıtması beklenmekte. Henüz bu tabletin hangi model olacağı bilinmiyor ancak Xiaomi Pad 7 serisinden olması muhtemel. Söz konusu tablet serisinin metal çerçeveli, Ultra modelinin ise premium titanyum çerçeveye sahip olması beklenmekte.