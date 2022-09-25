Mersis No Nedir? Nasıl Öğrenilir?

MERSİS dijitalleşen sistemlerin hayatımıza dahil ettiği kavramlardan biridir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB’un birlikte hayata geçirdiği MERSİS sistemi ticari hayata dahil olmak isteyenlerin aklında pek çok soruya neden olmaktadır. Aslında “MERSİS no nedir?”, “MERSİS numarası nedir?” ya da “MERSİS no ne demek?” sorularının hepsi aynı yanıta sahiptir.

MERSİS, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin kısaltmasıdır. MERSİS iki temel fonksiyonu yerine getirme amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaçlar;

Her tür ticari işletmeye ve şirkete ait sicil kayıtlarını dijital ortamda tutmak,

Kamu kurumlarını tüzel kişilikleri ile ilgili olarak gereksinim duydukları her tür bilgiye tek bir kanal üzerinden ulaşmasını sağlamaktır.

MERSİS ülkemizdeki en önemli e-dönüşüm projelerinden biri olarak kabul edilir. MERSİS ile şirketler ve ticari işletmeler kayıt, değişiklik ve terkin gibi işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda MERSİS sayesinde bu verilerin tümü elektronik ortamda saklanabilmektedir.

MERSİS sisteminde tüm tüzel kişilikler ile ekonomik birimlere tekil numara verilir. Bu şekilde tüm işletmelerin bir kaydı oluşturulur. Nasıl ki gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası bulunuyorsa işletmelerde de bunun yerini MERSİS numarası alır.

MERSİS Numarası Nedir?

MERSİS numarası tüm ticari işletmelerin sahip olmakla mükellef olduğu bir numaradır. Mersis no kaç hane sorusunun yanıtı ise 16 hanedir. MERSİS numarası belirli bir düzen çerçevesinde oluşturulur ve bu aşamada şirketlerin sahip olduğu unvanlar etkili bir unsurdur.

Şahıs şirketlerinin MERSİS numarası T.C. kimlik numarası ile başlar. 000, 017, 019 şeklinde sona erer. Limited ya da anonim şirketlerde ise MERSİS numarası “0” ile başlar, şirketin vergi numarasıyla devam eder. 000, 15, 16, 17 gibi rakamlarla sona erer.

MERSİS Numarası Nasıl Sorgulanır?

MERSİS no sorgulama işlemi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ait olan web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Tüzel kişiler MERSİS numaralarını bilmiyorlarsa MERSİS no öğrenme işlemini yapabilmeleri için öncelikle sistem üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamalıdırlar.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra şirket sorgulama bağlantısına daha sonra ise “Firma Arama” butonuna tıklanır. Sorgulama seçeneklerinden biri tercih edilerek MERSİS no sorgulama işlemi tamamlanır.

MERSİS No Nasıl Alınır?

“MERSİS no nedir?” kadar merak edilen diğer bir konu MERSİS numarasını almak için neler yapılması gerektiğidir.

MERSİS sistemine girin.

sistemine girin. Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Giriş” butonuna tıklayın.

Açılan sayfada dört farklı giriş seçeneği vardır. Bunlardan birini seçtikten sonra gerekli alanları doldurun ve giriş yapın.

Açılan sayfa üzerinde bulunan “Başvurular” seçeneğine tıklayın.

Yeni açılan sayfada bulunan “Kuruluş Başlat” menüsünü seçin.

Ticari işletmenizin türünü seçin.

Doldurulması gereken alanları eksiksiz, doğru ve güncel bilgilerle doldurun.

Sistem üzerinden başvurunuzu tamamladıktan sonra bağlı bulunduğunuz Ticaret Sicil Müdürlüğü ile iletişime geçin ve süreci sonlandırın.

MERSİS No Ne İçin Kullanılır? MERSİS No Ne İşe Yarar?

MERSİS numarası tüm ticari işletmeler için son derece önemlidir. MERSİS numarası ile yapılan işlemler şu şekilde sıralanabilir:

Anonim şirketlerden şubelere kadar her tür işletmenin kuruluş işlemi yapılabilir.

Ticari işletmelerin kuruluş sürecindeki sözleşmeler elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Daha sonra bu sözleşmeler şirket ortakları tarafından imzalanır ve ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gönderilir.

Acentelik işlemleri takip edilebilir.

Web sitesi tescil işlemi yapılabilir.

Konkordato işlemleri yapılabilir.

Web sitesi açma zorunluluğu bulunan anonim şirketlerde MERSİS numarasını “Bilgi Toplumu Hizmetleri” sekmesinde bulmak mümkündür. Çünkü bu şirketlerin MERSİS numaralarını paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmaktadır.

E-ticaret sitelerinin de “İletişim” sekmesinde ya da müşterilerine gönderdikleri SMS ve maillerde MERSİS no belirtmesi zorunludur.