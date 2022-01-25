Meta, Yeni Yapay Zeka Bilgisayarı Tasarladı

Meta, yeni bir “AI süper bilgisayar” inşa ettiğini açıkladı. Şirketin son yeniliği, makine öğrenimi sistemlerini eğitmek için tasarlanmış; yüksek hızlı bir bilgisayarı gün yüzüne çıkarıyor. Amerikan teknoloji devi; AI Research SuperCluster‘ının (veya RSC) türünün en hızlı makinelerinden biri olduğunu iddia ediyor.

Ancak şirket, bu yıla kadar dünyanın en hızlısı olmak için büyüyeceğini bile söyledi. Meta CEO’su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada; “Meta, dünyanın en hızlı AI süper bilgisayarı olduğuna inandığımız cihazı geliştirdi. Biz buna AI Research SuperCluster için RSC diyoruz ve bu yıl içinde tamamen hazır olacak.” dedi.

Özellikle haber, Meta gibi teknoloji firmalarının AI araştırmalarının odağını gösteriyor. Benzer şekilde, Microsoft ve Nvidia, normal süper bilgisayarlardan farklı olarak kendi “AI süper bilgisayarlarını” duyurdu. Yeni ortaya çıkan RSC; Meta’nın işletmeleri genelinde bir dizi sistemi eğitmek için de kullanıma çıkacak.

Bu, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında; nefret söylemini tespit etmek için kullanılan içerik denetleme algoritmaları gibi; işlevleri içeriyor ve hatta markanın gelecekteki AR tabanlı ürünleri için artırılmış gerçeklik özelliklerini vaat ediyor.