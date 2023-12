Oyun sektörü her zaman “iyi oyunlara” odaklansa da, elbette bir de madalyonun öbür yüzü var. Üzerinde yeterli emek verilmeyen ya da çeşitli sorunlar nedeniyle gamerlardan geçer not alamayan oyunların sayısı da azımsanmayacak seviyede. MetaCritic puanına göre en kötü oyunlar 2023 listesinde 100 üzerinden ortalama 23 puan alan Skull Island Rise of Kong ilk sırada yer alıyor. Onunla “kötü oyun olmak adına yarışan” pek çok yapım daha mevcut; Cepkolik okurları ile birlikte inceleyelim.

MetaCritic Puanına Göre En Kötü Oyunlar 2023 Listesi

Bu yıl piyasaya sürülen ancak oyuncuların ve eleştirmenlerin beğenmediği oyunlar arasında açık ara lider konumda IguanaBee tarafından geliştirilen ve GameMill Entertainment tarafından yayınlanan Skull Island Rise of Kong bulunuyor. İşte detaylar ve MetaCritic ortalaması en düşük olan oyunlar…

Skull Island Rise of Kong – MetaCritic Puanı 23/100 – Ekim ayında GameMill Entertainment tarafından; Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (PC), Xbox X ve S Serisi ile PlayStation 5 için piyasaya sürülen oyunun Steam incelemeleri de son derece olumsuz durumda. Oyun buna rağmen halen Steam üzerinden 39,99 dolara satılmaya devam ediliyor.

The Walking Dead: Destinies – MetaCritic Puanı 29/100 – Flux Games tarafından geliştirilen ve GameMill Entertainment tarafından; PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için yayımlanan oyun hali hazırda Steam üzerinden 49,99 dolara satılmaya devam etse de, gamerlardan geçer not alabilmiş değil.

POSTAL 4: No Regrets (PS5) – MetaCritic Puanı 30/100 – Running with Scissors tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun da ancak 100 üzerinden 30 puan alarak bu yılın en kötü 3üncü oyunu olmuş durumda.

Stray Souls – MetaCritic Puanı 31/100 – Jukai Studio tarafından geliştirilen ve Versus Evil tarafından; PlayStation 4, Xbox One, Android, Microsoft Windows (PC), Xbox X ve S Serisi ile PlayStation 5 için yayınlanan oyun, bu yılın en başarısız yapımları arasında bulunuyor. Oyun, hali hazırda Steam de 15 dolara satılmaya devam ediliyor.

The Lord of the Rings Gollum – MetaCritic Puanı 34/100 – Oyuncuların büyük beklenti içerisinde olduğu yapımlardan biri konumunda bulunan The Lord of the Rings Gollum; Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapmıştı. Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım halen Steam de 25 dolardan satılmakta olsa da, tutulmayan oyunlardan oldu.

Flashback 2 – MetaCritic Puanı 35/100 – Microids tarafından geliştirilen ve Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (PC), Xbox X ve S Serisi ile PlayStation 5 için yayınlanan Flashback 2; Steam de 39,99 dolardan satılmaya devam etse de MetaCritic’den ortalama 35 puan alabildi.

Crime Boss: Rockay City – MetaCritic Puanı 43/100 – Ingame Studios tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından Microsoft Windows (PC), Xbox X ve S Serisi ile PlayStation 5 için yayınlanan oyun bu yılın en kötü 7nci oyunu oldu.

Hellboy: Web of Wyrd – MetaCritic Puanı 46/100 – Upstream Arcade tarafından geliştirilen ve Good Shepherd Entertainment tarafından yayınlanan oyun; Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (PC), Xbox X ve S Serisi ile PlayStation 5 için çıkış yapmıştı. Aksiyon, macera ve dövüş türlerindeki oyun MetaCritic ortalaması ile geçer not alamasa da Steam oyuncuları tarafından beğenilmiş görünüyor. Oyunun Steam fiyatı ise güncel olarak 12,5 dolar düzeyinde.

Redfall – MetaCritic Puanı 53/100 – Arkane Studyo tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan açık dünya FPS macera oyunu Redfall büyük beklentiyle piyasaya çıksa da beğenilmedi. Xbox X ve S Serisi, Xbox Cloud Gaming ve Microsoft Windows (PC) için çıkış yapan oyun Steam üzerinden halen 42 dolara satılmakta.